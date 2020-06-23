【親子共食】嫲嫲嚼爛食物再餵1歲孫女　致女童發高燒口生水泡出紅疹

▲ 台灣兒科醫生巫漢盟分享，有嫲嫲嚼爛食物再餵1歲孫女，導致孫女發高燒、口生水泡、出紅疹等，引起疱疹性齒齦炎。

幼兒未學會自己吃飯前，不少家長及長輩都習慣餵食，不過要留意親子共食容易把疾病傳染給孩子。台灣兒科醫生巫漢盟分享一個事例，有嫲嫲嚼爛食物再餵1歲孫女，導致孫女發高燒、口生水泡、出紅疹等，引起疱疹性齒齦炎。

巫醫師於19日在其Facebook專頁「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」發文指，1歲的萱萱由大人餵食，早前她由媽媽餵她食粥，之後嫲嫲又想餵孫女，她隨意夾起桌上的雞肉，自己咬過之後再餵給萱萱。巫醫師表示︰

然而過了4、5天，萱萱開始發高燒，口內也起水泡，嘴唇周圍更起紅疹。

親子共食易得傳染病

媽媽帶萱萱去看醫生，檢查後發現她感染了「疱疹性齒齦炎」，正是嫲嫲嚼爛食物再餵給她食所致。巫醫師稱親子共食容易傳染疾病，他提醒大家「別再親子共食」，以免感染以下5種常見傳染病︰

疱疹性齒齦炎

經共食易引起的疾病以疱疹性齒齦炎為主，傳染途徑以直接接觸到有傳染力的唾液或口腔黏液，該病毒潛伏期約7天，症狀包括發高燒、口腔周圍起紅疹、口內起水泡、流口水，嚴重者甚至舌頭和嘴唇周圍會潰爛。

EB病毒

EB病毒主要經由唾液和飛沫傳染，感染該病毒時大多沒有明顯症狀，但少數幼童會出現發燒、喉嚨痛、疲倦、食慾不振的情形，嚴重時扁桃腺會出現化膿性腫脹。

流行性感冒

流感主要經由飛沫傳染，也會侵入呼吸道系統，包括口腔、鼻腔等，且症狀來得又急又快，包括發燒、頭痛、肌肉痛、流鼻水、咳嗽等，嚴重者可能併發肺炎、腦炎、心肌炎等疾病。

一般感冒

引起一般感冒的病毒高達上百種，主要經由飛沫傳染，從口腔、鼻腔等呼吸系統侵入，症狀包括咳嗽、流鼻水、發燒等，嚴重者可能併發支氣管炎、肺炎等疾病。

腸病毒

腸病毒是小兒常見疾病，它是一群病毒的統稱，包括小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒等，主要經由腸胃道（例如：糞口、水、食物污染）、呼吸道（例如：飛沫、咳嗽、噴嚏）傳染，症狀包括口腔內潰瘍、發燒、手掌、腳掌起疹子等。

巫醫師分享，要做好5方面避免感染以上疾病，包括勤洗手、定期清潔與消毒、使用獨立餐具、不嚼碎食物餵孩子及不過度親吻孩子。

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責任編輯︰駱秀玲