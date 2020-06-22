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【書展2020】疫情下首個大型展覽書展7月15日開鑼　市民網上網下可預先購票入場

社會 12:32 2020/06/22

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一年一度的書展將如期於今年7月15至21日舉行。（經濟日報資料圖片）

受疫情影響，本港首半年的展覽大部分取消或延期，近日疫情放緩，一年一度的書展將如期於今年7月15至21日舉行，亦是貿發局疫情期間首個重啟的展覽，屆時防疫措施備受關注。

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據了解，因應新冠肺炎疫情，屆時會制定多項防疫措施，但隨「限聚令」放寬，入場安排會作出調整，市民今日可網上網下預先購票入場，貿發局將於明天（23日）公布書展最新安排。

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貿發局總裁方舜文早前曾表示，一直與政府衞生當局商討，希望書展可以在安全的情況之下舉行，除了入場人士要量度體溫外，人數會有所限制，也會要求市民排隊時不要過於親近，以及要求任何人士在場內，都需要佩戴口罩等。

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記者：陳曉瑩

 

書展 限聚令 香港貿易發展局 門票 新冠肺炎疫情

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