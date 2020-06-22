【抗癌成功】金宇彬花三年抗鼻咽癌康復　女友新慜娥支持全面復出演新戲《外星人》

▲ 金宇彬花三年抗鼻咽癌康復，女友新慜娥支持全面復出接演新戲《外星人》。

現年30歲的韓國演員金宇彬於2017年宣佈患上鼻咽癌，全面停工兩年多的期間獲女友新慜娥的陪伴與支持，金宇杉於去年底抗癌成功並現身頒獎典禮，今年初他更落實接演新戲《外星人》，近日他更接受韓國雜誌的訪問，講述這三年抗癌期間的心路歷程。

金宇彬於2017年五月，透過經理人公司宣佈患上鼻咽癌，需要全面停工接受藥物治療及放射性療程。與他合作廣告而相戀的女友新慜娥一直不離不棄伴在其身旁，那段時間金宇彬每次被傳媒影到，身邊伴著的大多時間都是新慜娥。

接受了35次鼻咽癌放射線治療以及完成休養的金宇彬，在去年底首度現身，出席韓國的青龍電影頒獎禮，當時一身黑色西裝的他精神很好，當時被發現手上無名指戴有戒指，並指與女友將於今年圓婚。

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▲ 經歷過生死關頭，金宇彬心態亦有所改變。（網上圖片）

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金宇彬接演電影《外星人》

及後在今年年初，金宇彬落實接拍電影《外星人》，同戲還有柳俊烈、金泰梨等演員，早前因新冠肺炎疫情問題而停工，據知近日已經回復拍攝。

金宇彬近日則接受了韓國當地媒體的訪問，見照片中的他已回復停工前的狀態，一身簡便衣飾的他，看起來精神又健康。提到近日復工，他坦言再度回到片場並未有感到陌生，反而更覺興奮與感恩。

在拍攝的空檔，金宇彬經常跟導演和演員交流，希望籍此幫助他快點重拾和投入拍攝的感覺。

▲ 金宇彬已經準備好全面復工。（網上圖片）

金宇彬經歷生死改變心態

對於經歷了維期三年的抗癌歷程，面對過生與死後他的心態也改變了不少，身為當紅演員的他當時過著勞碌繁忙的生活，當時相對過程只著重於結果，於是忽略了當中的樂趣，整個人像行屍走肉般活著。

在這三年抗癌時間，他開始反思，有感過去的自己過份執著，又覺悟所有事情並非理所當然，讓他學會更懂得釋懷與感恩。

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