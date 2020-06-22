【那些我愛過的人】 蘇皓兒借鏡陳妍希演校花　Chloe與李任燊拍咀戲獻熒幕初吻

▲ Chloe獻出熒幕初吻，與李任燊在《那些我愛過的人》拍咀戲。

由林文龍、黃翠如等主演的《那些我愛過的人》自開播以來口碑不俗，當中演林文龍女兒的「文青女神」蘇皓兒（Chloe），憑着青春迫人的學生look成功彈出，人氣急升。

現年26歲的Chloe曾是樂壇女子組合As One成員，後因組合解散轉戰模特兒界，今次首度參演無綫劇集即嶄露頭角，飾演學生妹角色更是零違和感。

Chloe透露為了角色而事前做足功課，並參考了電影《那些年，我們一起追的女孩》內陳妍希的角色，Chloe說：「要演繹學生，最重要係畀人開朗感覺，所以拍攝期間，導演常叫我要開朗些，保持年輕心態。」

▲ Chloe與顧定軒在《那些我愛過的人》有不少對手戲。

識於微時絕不過電

Chloe在劇中不僅與林文龍的父女情表現自然，她跟顧定軒、李任燊的三角關係更極具追看性，其中與顧定軒（Zeno）的感情戲令Chloe大叫難忘：「有幾幕戲係Zeno彈結他畀我聽。在現實生活中，他亦試過彈結他鼓勵我，拍攝時，勾起好多回憶，所以都幾感動。」

Chloe又自爆與Zeno早於14歲時認識，對方更是她主動「抄牌」的男生之一，笑說：「14歲一齊做Model時認識，當時覺得佢好得意、好可愛，而且仲矮過我，我想保護佢，所以主動問他攞電話。」

▲ Chloe在《那些我愛過的人》與李任燊及顧定軒陷三角戀。

Chloe跟Zeno老友鬼鬼，就連家人都互相認識，問到Chloe可擔心跟對方傳緋聞？，她即表示：「絕對唔會，相識太耐，是好好朋友，沒觸電感覺。」

此外，Chloe與另一對手李任燊（Kyle）劇中會有咀戲，雖然是她的熒幕初吻，但拍攝過程順利，感覺毫不尷尬，她指：「只是蜻蜒點水式接吻，所以未感到尷尬，拍攝前跟Kyle還講笑，討論要不要去擦牙，最終當然沒有啦！」

