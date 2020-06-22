【疫境求生】本地網上代購元祖談行內興衰　疫情下拒做發國難財生意

▲ 代購店GeTheMall開業至今踏入第9年，見證了行內經營的改變。

今天網上購物成風，大家安坐家中幾乎可以購盡天下產品，GeTheMall開業今年踏入第9年，是少數仍站穩於市場的網上代購公司，其中一位創辦人Trevor自言這份工作年中無休，縱使前路未明，但仍努力為大家搜羅新產品就最是滿足。

▲ GeTheMall現在已發展成公司有18人的小型企業。Trevor說：「本地的集運公司很多，產品售價我們未必是最便宜，但就保證不是偽品，給顧問多一點信心，從而建立起branding來。」（攝影：黃建輝）

話說8年前的一個晚上，3位從小學已經認識的老朋友，在聊天時談到當時亦未算太普及的網購，礙於當時運貨偏高叫人卻步，於是萌起團購之念，一來大家可以慳回運費、二來說不定是一個商機，結果3人坐言起行，每個工作天下班後齊齊著手成立大家今天所看到的GeTheMall。

▲ GeTheMall內的產品非常多元化，已經截單的有這一盞Line Friends Portable Mood燈，盛惠$299。（圖片由GeTheMall提供）

對於成立網購公司，Trevor笑言是最早一批做代購，可說是佔了先機，有點幸運。

我們3人都不是購物精，自己是修讀風險管理，本身從事金融業，而其他拍擋則是測量師，當時的我們完全沒有網購經驗，純粹以一位顧客身份在網購世界裏跌跌碰碰，以日積月累的時間來獲得經驗。

憑facebook 開啟代購大門

當時的facebook就是GeTheMall首個落腳點。

還記得最初我們每人夾$1,000，在網上搵貨，然後上載於facebook，那時候的facebook和現在的大不相同，現在的它已變質成為資訊平台，看相片的人少了，但8年前玩facebook的年齡層幾乎全是active和年輕的一群人。 在成立的第1年，錢沒賺過多少，當中的轉捩點是得到電視和雜誌的訪問，訪問後在facebook的追隨者人數遞增，加上海外網購漸趨普及，1年後，我和拍擋就辭了本身的工作，全情投入於這盤生意。

▲ 早前接下大量訂單的Four Point Puzzle的立體月球砌圖，完成後砌圖有67cm，獲得大量的訂單。（圖片由GeTheMall提供）

Trevor補充說︰

公司最初是替顧客代購美國和日本的產品，但隨著本地集運公司愈開愈多，個人在網上訂購產品輕而易舉，所以現在會以一個user身份出發，看看網上有甚麼有趣和流行的東西，然後再介紹給顧客，就好像最近熱賣的立體月球砌圖，只要定價吸引，而且又是真貨，就不愁沒有銷量。

▲ IKEA帽子組團購，手快有、手慢冇，這頂帽子香港店就不曾引入。（圖片由GeTheMall提供）

疫情沒影響 不發國難財

今天GeTheMall的產品非常多元化，由球鞋、tee、毛巾、枕頭、甚至小如薯片等零食都有開團，面對新冠疫情，生意倒沒有太大影響。

疫情下，營業額反而有少許受惠，但我不會感到高興，我討厭抱著發國難財的心態去做生意。因為我們對SARS有經驗，所以在疫情初期，我在日本訂了不少口罩，都是以$88/60個發售，結果瞬間售罄。 緊接而來訂了消毒潔手液，奈何的是碰上航班延誤，結果這一批貨等候了一個月才運抵本港，到貨時潔手液已經隨處可見，現在這一大批貨都在倉內，由此可見，我們這一行有很多變數，很脆弱。

▲ Trevor自言年中無休，同事放假，接到訂單自己一樣要跟進，又要在`網海上發掘新事物和尋求貨源，有時呆坐在電腦前數小時都一無收獲是常見的事。（攝影：黃建輝）

脆弱的一行 不可以依賴facebook

究竟有多脆弱，Trevor再舉多一個例子。

開業初期，遇上買like事件，facebook account突然有一天受到惡意攻擊，一下子多了很多不明來歷的人跟隨，多了這些虛擬的follower會直接影響我們產品在facebook上的曝光率，還記得那個晚上我們不眠不休工作了整個晚上呢！ 就是這個原因令我們明白到不可太依賴facebook，我們公司成立了這麼久（follower有15萬以上），建立了branding，於是上月我們推出了一個更完善的官方網站，官網內會每天上載5至6個不同類型的新產品介紹，目的是希望將顧客的閱讀習慣由facebook轉移到我們的官網。

▲ 代購試問又怎可以缺少了球鞋？adidas的NMD-R1只售$679。（圖片由GeTheMall提供）

現在GeTheMall大約有18名員工，有人負責門市、倉務、又或是專注於不同地域如日本的網購等，各司其職，但對於這一行業的前境，Trevor甘不住皺著眉頭說道：

代購並不是賺大錢的行業，產品價格的透明度很高，而我們賺的只是運貨差價，現在世界改變得那麼快，難聽的一點講現在每一個行業都不知道未來是怎樣的一回事，做得多久就多久吧﹗ 但從另一角度來看，看見同期的對手不是結業、就是易手，再看看自己的同事工作很起勁，感覺到到她們慢慢成長起來，單是這一點就叫我繼續拼下去。

記者：何偉雄