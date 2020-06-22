【糖尿眼】27歲女子長期甜飲當水飲　糖尿上眼視力急劇下降險失明

▲ 27歲女子長期甜飲當水飲，導致「糖尿眼」。

長期喝甜飲，或會導致糖尿上眼！深圳一名27歲女子就因為長期飲甜飲，導致視力急劇下降險盲。理大眼科視光學副顧問眼科視光師岑穎雯曾表示，都市人工時長、飲食不定時，令糖尿病日趨年輕化，現40多歲便有糖尿眼，且個案多不勝數。

據內媒報道，深圳27歲女子小雅因為雙眼看不清而前往醫院檢查，結果醫生診斷她「糖尿上眼」。醫生指，小長期飲含糖飲料下，她攝取過多糖份，導致眼睛出現一系列併發症，視力急劇下降。

醫生解釋，糖尿病不但容易與腎結石、腸胃功能失調等病相關，更會影響眼睛。眼科每月門診有三分之一人都是因為糖尿上眼而求診。其中，年紀最輕僅十多歲。

糖尿上眼就像溫水煮青蛙，一般人一開始沒什麼感覺，很多人等眼睛看不見後再去眼科就診，或為時已晚。

本港理大眼科視光學副顧問眼科視光師岑穎雯曾接受TOPick訪問時表示，都市人工時長、飲食習慣不定時，令糖尿病日趨年輕化，以前60至70歲人士才會有糖尿眼，現在40多歲便有糖尿眼，且多不勝數。

她表示，早期糖尿眼病徵不明顯，眼睛不紅不痛便掉以輕心，又因不少人以為年紀大視力模糊好正常，曾有患者找她檢查時眼睛已惡化到僅見到光和影，卻仍以為是有白內障或老花，提醒糖尿病患者應至少每年作一次眼底檢查，掌握病情，以減低因糖尿上眼導致失明的風險。

眼科專科醫生陳偉民亦指，糖尿上眼是導致30歲群組等工作階層人士失明的首要原因，惟因病徵不明顯，僅有視力模糊、視物變形等，病人往往在視野出現黑影或嚴重視力下降才求診

糖尿病如何令視網膜病變？

岑解釋，因視網膜組織會因缺氧引致水腫，眼底會長出非常脆弱的新生血管，出血滲漏、組織增生。而糖尿眼初期沒有徵狀，但去到後期，一旦玻璃狀體出血，視力便會模糊，且恐現視網膜脫落、青光眼。一般來說，晚期患者會發現視力出現黑影或飛蚊。

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責任編輯：王俊賢