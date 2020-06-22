【垃圾收費】計劃胎死腹中政府感失望　指減廢回收工作不會就此停下來

▲ 政府對《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》未能趕及於今屆立法會會期內通過表示失望。（經濟日報資料圖片）

立法會終止審議都市固體廢物收費條例草案，政府對草案未能趕及於今屆立法會會期內通過表示失望，強調政府的減廢回收工作不會就此停下來，會繼續推動源頭減廢及加強社區回收。

環境局發言人今日（22日）指，條例草案建議的垃圾收費政策、模式和機制為過去一段長時間政府諮詢市民和業界，透過由下而上的方式與民共議、凝聚共識後得出的方案，大致得到有關業界的接納及不少市民的理解，以紓緩香港堆填區與日俱增的沉重壓力，亦有助減碳以應對氣候變化。

【垃圾收費】立法會法案委員會通過終止審議 徵費終告胎死腹中

發言人說，建基於污染者自付原則，垃圾收費是廢物管理策略的重要一環，惟要達至有效減廢，需要多管齊下，亦不能單靠實施垃圾收費，政府會繼續加強各項減廢回收措施，建立循環經濟。

發言人續稱，香港過去一年的社會環境，影響了政府和立法會的運作，除條例草案外，政府其他的一些立法建議都受到影響，雖然條例草案未能在本屆立法會完結前通過，政府的減廢回收工作不會就此停下來，會繼續推動源頭減廢及加強社區回收，期望工商業界與市民大眾日常更積極實踐惜物減廢，配合環保署「減廢回收2.0」及相關環保措施，同行減緩堆填壓力，並減廢減碳，支持香港綠色復蘇。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩