【代糖陷阱】世衛研究揭無糖汽水含人工甜味劑　日飲2杯死亡風險比月飲1杯高26%

▲ 世衛研究揭無糖汽水含人工甜味劑，日飲2杯死亡風險比飲普通汽水更高。

天時暑熱，很多人喜愛飲汽水解渴，為追求健康，部分人會選擇「無糖」、「低糖」版本的汽水，但原來這類飲品一般會用上人工代糖，又稱甜味劑，以代替砂糖提供甜味。曾有研究指出，飲用含人工甜味劑的汽水，會增加早死風險。

世衛研究：飲無糖汽水早死風險更高

世界衛生組織（WHO）的國際癌症研究機構（IARC）曾於2019年發表一項研究，團隊用19年時間，追蹤歐洲10個國家逾45萬人，發現每日飲用2杯或以上含人工增甜劑（代糖）飲料的人士，死亡率比每月飲少於1杯的人高出26%。

而相比之下，每日飲用2杯或以上的250毫升含糖飲料的人士，死亡率比每月飲少於1杯的人只高出8%。換言之，無糖汽水不見得比普通汽水健康。

另又發現，每天飲用含糖汽水兩杯或以上含糖汽水，死於消化系統風險的機會較高，而飲用健怡汽水的人死於心血管疾病的風險較高。

甜味劑是什麼？

根據食安中心資料，甜味劑是糖以外另一種可為食物添加甜味的食物添加劑，一般具有強烈的甜度，通常比砂糖甜數十至數千倍，使用極小分量便可為食物帶來甜味。

註冊營養師周詠苑曾於TOPick撰文指出，雖然無糖汽水不含糖份，但長期習慣喝含甜味劑飲品，可能令口味偏向嗜甜，容易引起蛀牙及肥胖等問題，所以無糖汽水宜只偶爾作為飲品的選擇。

6種甜味劑影響腸道健康

國際期刊《Molecules》曾於2018年刊登一項研究，指6種常見於各種飲品的甜味劑，可破壞人體腸胃裡產生的天然消化細菌，長遠對人體健康造成影響。

醋磺內酯鉀（Acesulfame Potassium）

天冬酰胺（Aspartame）

糖精（Saccharine）

三氯半乳蔗糖（Sucralose）

紐甜（Neotame）

高倍甜味劑（Advantame）

本港腸胃及肝臟科專科醫生姚志謙表示，雖然研究指腸道細菌接觸人工代糖會釋出毒素，但難以斷定毒素會否對人體有害，然而，早年已有研究指出，人工代糖會擾亂腸道益菌，影響腸道細菌的分布、多元化及比例，長遠影響人體健康，因此他建議市民：

最好任何糖都少吃為妙，如果連代糖都不吃，就一定最安全，除非有更多醫學實證能釋除這些代糖不良影響的疑慮！

無糖飲品甜味劑大檢閲

TOPick曾檢視市面上多款無糖飲料，比拼各款產品所含甜味劑的數量，發現可口可樂無糖系列所含的甜味劑種類最多。

▲ 無糖飲品甜味劑數量比拼。

營養師吳耀芬曾接受TOPick訪問時表示，甜味劑大多獲驗證認可使用，但若攝入量超過上限則可對人體產生不同影響，如醋磺內酯鉀可影響胎兒發育、三氯半乳蔗糖或會影響免疫系統、天冬酰胺及甜菊醇糖苷可能會致癌。

但由於可樂中使用的甜味劑份量極少，一日不飲用10罐可樂或以上，攝入的甜味劑就難以超過上限。

【代糖陷阱】無糖汽水含甜味劑 長期攝入令身體嗜甜吸入更多熱量

研究揭無糖飲品甜味劑破壞腸胃健康 醫生：任何糖少吃為妙

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣