【飛虎之雷霆極戰】黃宗澤公開三大擇偶條件　Bosco：有緋聞不能小器

▲ 專欄作家曾智華分享黃宗澤的擇偶條件。

講緊邊個咁離地？現今TVB當紅「男一」黃宗澤（Bosco）是也。

佢套《飛虎之雷霆激戰》收視好勁，又正踏入人生黃金期，大把女人撲埋身，所以，可以好風騷咁講自己「擇偶條件」。

四十歲男人，今個世代來講，無論在體能或事業，應該食正起飛期，加上外形俊朗，真係唔憂無女朋友，反之，是怕太多黐身啫，正常！

我肥碌N年來，見盡無數當時得令男明星歌星球星，最紅時，真的是魅力沒法擋，吸引死異性。

不過，你知我知個個知，呢類傾慕式感情，如霧似煙，完全無根基。當明星唔紅又或衰老後，班「傾慕」你的異性，當然頭也不回轉軚另找其他「獵物」。

▲ 黃宗澤被視為TVB筍盤男神。（經濟日報圖片）

黃宗澤所公開的「擇偶條件」，非常「離地」，話明自己：一、重友輕色，兄弟至上，女朋友絕對唔可以黐身；二、女朋友唔可以要求佢報告行蹤；三、女方要唔計較，就算自己有緋聞都不可以小器妒忌。

睇完以上三大擇偶條件，我肥碌即時咔咔聲大笑，佢真正發白日夢。

究竟普天下有無愛你、願意同你長相廝守，甚或做你老婆的女人，會心甘情願接受以上三大條件的呢？

哈哈哈，有的話，你真要懷疑佢「是否女人」！又或，是否真心愛你？因為，世界上的「正常女友」及「正常老婆」，絕不可能係咁㗎喎！

黃宗澤若發現有，請通知我肥碌，即時向佢請益，封為偶像，再叫齊全世界老公來觀摩可也。

全文刊於 經濟日報 【原題為《離地擇偶條件》】