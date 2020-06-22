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【WeChat優惠】WeChat Pay HK推惠康專屬優惠 用戶最多享$105優惠獎賞

精明消費 13:12 2020/06/22

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

WeChat Pay HK推惠康專屬優惠，用戶最多享$105優惠獎賞。

騰訊旗下流動支付平台WeChat Pay HK推出小程式優惠碼。WeChat Pay HK宣布與惠康旗下超級市場推出專屬優惠，用戶只要利用WeChat Pay掃描指定小程式碼，即可領取電子現金券。由即日起至7月26日，用戶以WeChat掃描惠康超級市場、Market Place by Jasons及旗下特色店舖包括Market Place、3hreesixty、Oliver's The Delicatessen及Jasons Ichiba店內的指定小程式優惠碼，即可領取HK$25專屬電子現金券一張，於店內消費滿HK$100時即可使用。推廣期內最多可領3張電子現金券。

此外，於以上商戶單筆消費滿HK$50，即可獲贈專屬印花一個，憑兩個印花可換領HK$10專屬電子現金券一張，於以上商戶消費滿HK$50時可使用。推廣期內最多可換領三張HK$10電子現金券。換言之，用戶可享有兩者合共HK$105優惠獎賞。

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