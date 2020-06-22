被指於機場示威違禁令　女子涉藐視法庭明年3月審

▲ 首宗涉違機場禁令被指涉民事藐視法庭案件，今日於高等法院聆訊。（經濟日報資料圖片）

高等法院於去年8月13日頒下機場禁制令，禁止任何人故意阻礙或干擾機場正常運作。人民力量女成員錢寶芬被指於同年9月7日，涉違反禁制令，於機場客運大樓通道及巴士站拒絕離開，被指涉違反民事藐視法庭，案件今（22日）於高等法院聆訊。法官將案押後至2021年3月1日至9日開審，為首宗涉違機場禁令被指涉民事藐視法庭案件。

答辯人錢寶芬被指於2019年9月7日，在機場客運大樓通道及巴士站拒絕離開，並於該處舉牌示威，警員要求離開不果。代表律師指答辯人正等候法援被拒之上訴申請，法官將案件排期至2021年3月1日至9日審訊，答辯人需於今年10月20日存檔誓章送達對方，律政司一方需於28天內回應，案件訂於今年12月28日作預審。

律政司一方將傳召18名證人，包括11名警員、3名機管局職員、1名保安、1名機管局律師及兩名執達吏，案件以中文聆訊。

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記者：林育慧