涉串謀欺詐聯交所表證成立　曹貴子不自辯擬傳3名辯方證人

▲ 涉案被告曹貴子。（經濟日報資料圖片）

康宏環球（1019）前執行董事曹貴子涉聯同兩名前董事，串謀欺詐聯交所及董事局一案，今（22日）於區域法院續審。法官裁定表證成立，曹貴子不會出庭自辯，辯方將傳召3名專家證人，但控方對辯方證人身份有所爭議；聆訊下午續。

涉案被告曹貴子（55歲）、陳麗兒（46歲）及陳毅凱（51歲）早前否認串謀詐騙罪受審。

控方已舉證完畢，法官今裁定案件表證成立。被告曹貴子選擇不作辯，但將會傳召3名專家證人。

控方對辯方傳召的3名專家證人作爭議，指其中1人為事務律師，而另外兩人為會計師，認為與案件無關，沒有傳召需要，最終法官批准辯方傳召證人。

修訂控罪指，3名被告於2016年4月1日至2017年12月7日期間，串謀詐騙香港聯合交易所有限公司、康宏環球董事局、股東、及潛在投資者，即隱瞞康宏環球子公司康宏財務收購信盈國際屬關連交易，使康宏財務承受經濟損失，即以港幣89,388,153.8元收購信盈國際；及使康宏股東及潛在投資者未能對康宏證券作出具充分認知的投資決定；及使聯交所不能履行其公共責任，即未能使康宏依照上市規則，向公眾披露該收購。

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記者：王仁昌