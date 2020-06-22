【新店開幕】朗豪坊Market Place登場主打優質美食　搜羅甄沾記+Yumthé等香港品牌產品

▲ 全新特色超市Market Place於旺角朗豪坊開幕。（相片由MARKET PLACE提供）

全新特色超市Market Place於旺角朗豪坊開幕，主打各國優質美食，亦包括多個本地品牌，相信是各位「為食王」朝聖的地方！

朗豪坊分店包括酒窖專區、香港品牌專區、健康零食專區、美饌佳餚專區、肉類專區以及蔬果專區。不但提供多款美饌，更搜羅來自世界各地以及本地生產的多個優質品牌和產品，選擇繁多。

酒窖專區超過千款酒類，包括由自學成才、曾被多個葡萄酒專業雜誌選為年度最佳釀酒師的傳奇人物Charles Smith所推出的Wines of Substance系列美酒，以及多款從世界各地採購而來的獲獎佳釀，絕對能滿足所有愛酒之人。

Market Place搜羅了多個歷史悠久和新進冒起的香港品牌，對本地品牌有興趣者不容錯過！香港品牌包括椰子產品品牌「甄沾記」、純手工創意曲奇餅店「Glory Bakery」、養生新概念的三代茶葉世家「Yumthé」、本地純素食品牌「SO COCO」及手造的發酵茶品牌「Taboocha大杯茶」等等。

▲ 香港品牌專區（相片由MARKET PLACE提供）

此外，健康零食專區匯集超過200款來自全球的健康零食，Market Place更特意設立果仁自選專區，讓一眾注意健康的零食愛好者能夠隨個人喜好及所需份量挑選美味又健康的果仁！

美饌佳餚專區以包羅萬有的環球美食為招徠，包括由擁有超過十年經驗的駐場壽司師傅每日以新鮮食材製作的壽司、經三小時低溫製作的慢煮雞、每日新鮮焗烤人氣牛角包，和多款美食、小食、輕食、沙律。

肉類專區和蔬果專區內的時令食材均是從世界各地搜羅而來，推介有本地水耕羽衣甘藍、多款頂級澳洲牛肉、不添加荷爾蒙和不含激素的泰國冰鮮雞，以至從農場人手採摘後直送到港的新鮮士多啤梨等等。

為慶祝全新Market Place的開幕，「gweilo beer鬼佬啤酒」推出手工啤酒自由配搭優惠，買三件只需HK$60。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩