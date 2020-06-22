【輝哥為食遊III】吳錫輝孖李璧琦盛裝歎本地浪漫西餐　品嘗劉德華最愛瑤柱桂花炒魚肚

▲ 輝哥主持的《輝哥為食遊》來到第5集，他與拍檔李璧琦再次出動帶大家品嘗美食。

「輝哥」吳錫輝主持的節目《輝哥為食遊》來到第3季，在剛播出的第5集他與拍檔李璧琦分別帶大家到優雅本地西餐九龍塘百味閣餐廳、由豐富經驗的大廚掌舵的太子為食館，以及專吃河鮮的觀塘順德公漁村河鮮酒家，每道菜式也非常吸引，令人食指大動。

浪漫本地西餐︰百味閣餐廳

本地特色西餐小館百味閣餐廳，是輝哥老友馮國良（Marshall）經營，他是餐廳的老闆兼主廚，並曾任職訓局導師。Marshall在1974年起在酒店學師，當年連洗米、煮飯、清潔等全部要做，約半年後才有機會做三文治，捱5年後才成為初級廚師。

▲ 良哥曾在酒店做冷廚房、熱廚房、切肉、改肉及打牛扒，他說在香港學西廚是非常困難。（TVB提供）

「起初不懂英文，師傅叫你去執貨要靠認氣味炒筆記，甚至要去圖書館借烹飪書睇，逐隻字查字典。」在1994年開設百味閣餐廳，由於鄰近舊電視城，吸引不少明星幫襯，如何守信、何家勁等。他鼓勵年輕廚師要刻苦，有機會不妨到外國進修，訓練手藝，儲錢開餐廳。

▲ 青瓜及番茄以人手雕成，極考工夫，璧琦說啫喱味道清淡，沒半點腥味，有入口即融的感覺。（TVB提供）

輝哥這次品嘗的就有頭盤煙三文魚魚子玫瑰花，將挪威煙三文魚捲著魚子醬，配以新鮮細魚、冷水、香料及雜菜熬成的香濃魚湯所製成的魚啫喱，Marshall形容是「豐富了魚味」。

Marshall更指要熬一煲靚清湯是有秘訣，要用大量的肉、凍水，令蛋白質慢慢從肉中滲出，否則蛋白質會熟成令湯變濁。

▲ 大蝦配龍脷魚柳︰Marshall會親自去街去選購海鮮，新鮮龍脷魚先剝皮起柳，再加蝦，與魚湯、白酒及白胡椒泡熟，伴上龍蝦汁，絕不油膩。（TVB提供）

推介菜式︰意大利海鮮番茄湯、 大蝦配龍脷魚柳

地址︰九龍塘聯合道320號建新中心地下2至4號舖

電話︰2338 8144

經驗大廚海鮮餐︰為食館

為食館老闆葉錦榮師傅在90年代初入行，在富麗華酒店任職20年，後來轉職到九龍仔業主會，獲很多明星捧場。他第一位認識的明星就是劉德華，榮哥指華仔為人隨和，又有禮貌，所以和他最稔熟。而華仔吃素為主，最愛的就是瑤柱桂花炒魚肚這道健康菜式。

▲ 榮哥第一位認識的明星就是劉德華，他說華仔為人隨和，又有禮貌。（TVB提供）

▲ 桂花炒魚翅，乾身帶焦香，要炒到乾身，有炭烤的感覺。（TVB提供）

榮哥亦推介璧琦品嘗一道熱辣辣的籠仔海蝦蒸飯，將蝦米末炒香飯底，鋪新鮮海蝦，再鋪已炒香蒜蓉。這道菜的秘訣在於片海蝦時力度要均勻，不能大細邊，而蒸海蝦的時間要恰到好處，才不嚡口。米方面亦講究，冬天會選用糯米，夏天則用粘米，飯底盡吸所有蝦汁精華，香氣四溢。

▲ 熱辣辣籠仔海蝦蒸飯（TVB提供）

推介菜式︰砵酒焗大鱔熱辣辣籠仔海蝦蒸飯

地址︰太子基隆街31號地舖

電話︰2393 3718

河魚專家︰順德公漁村河鮮酒家

順德乃魚米之鄉，但輝哥話原來當地是吃河魚為主，而非「海魚」。順德公漁村河鮮酒家老闆陳國英指，河魚跟海魚最大分別是在於牙齒位置，海魚的牙長在咀外，而河魚的牙則生在咀內。而肉質方面，河魚會較嫩滑，味道較鮮。

▲ 瓦罉煎焗啜魚嘴（TVB提供）

英哥推介幾款菜式，包括有瓦罉煎焗啜魚咀，選用大魚頭的魚咀，先以麵粉及油拌勻，讓炸時可以鎖住肉汁，保持嫩滑。英哥說吃魚咀時會發出「啜啜聲」，所以菜式因此命名為啜魚咀。

而另一道特色枱面蒸山坑鯇魚，先將蒜子、薑粒、臘肉爆香，然後煎香鯇魚令魚皮更脆，再放以鯪魚、雞、豬赤肉、唐排、胡椒粒及陳皮熬成的魚湯同蒸，湯底味道鮮甜，

▲ 特色枱面蒸山坑鯇魚（TVB提供）

推介菜式︰酥炸順德蜆蚧鯪魚球、銅盤蒸污糟雞、油浸冧哥魚

地址︰觀塘鴻圖道84號香港觀塘帝盛酒店1樓

電話︰3989 6625

節目重溫可於My TV Super內找到，下周日(6月28日)輝哥會帶大家到跑馬地泰記、永祥燒臘飯店、銖記海鮮飯店、銅鑼灣松記糖水店及灣仔新九記粥麵繼續食好嘢。

記者︰黃依情