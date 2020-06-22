街頭推跌女生非禮　精神分裂漢認非禮襲警候判

▲ 被告今日於高等法院承認非禮及襲警罪。（經濟日報資料圖片）

患精神分裂症男子於去年4月1日傍晚時分，於深水埗街頭突然將1名穿校服中學女生推跌在地上，並跪在其雙腿上欲脫去其短褲，途人見狀相助，與警員合力追截及制服涉案男子，今（22日）於高等法院承認非禮及襲警罪。警誡下被告聲稱遭3名女生跟蹤，控方披露被告患精神分裂症，接受精神科跟進逾10年，案期間自行斷藥；法官先索取精神科報告後始判刑。



被告周天誠（現年41歲），今於高等法院承認1項非禮及1項襲警罪。案發於2019年4月1日傍晚約6時，女事主X與兩名同學離開學校，3人沿深水埗步行至南昌街時，走在前方的被告突然轉身將X推倒在地上，用手按其右肩，並將其大腿分開，跪在其大腿之間，並揭起其校裙。X緊閉雙腿及把校裙拉，並叫呼求救。

被告其後嘗試脫去X所穿的短褲，X不斷掙扎，兩名同學及途人見狀協助，被告遂逃走，途人尾隨及通知警員黃偉發，最終黃於巴域街截停被告，被告期間用手打向黃的額頭，致警帽飛脫，被告其後於警員及途人協助下被制服。

被告於警誡下指當日擬外出吃飯，惟離開住所後覺得被一班人跟蹤，當他行至南昌街時，3名女生跟著他，以及有許多人騷擾他，他稱不知道為何被騷擾，於是失控。被告稱沒有服食精神科藥物，亦不夠錢求診私家精神科醫生。

控方庭上透露被告於2005年首次求診精神科，經評估後翌年被診斷患精神分裂症，其後雖然偶有復發，但仍可任職建築工作。被告曾入院治療，出院後由社區精神科支援及跟進，情況穩定。惟其後被告情況轉差及懷疑並沒有服藥，被告於2019年3月22日曾覆診，惟已逾期1個月，之後拒絕精神科跟進。

代表律師求情指，被告一直受精神病困擾，案發前一星期精神情況出現問題，故為了社會及被告的利益，要求法官索取精神科報告後再作判刑。法官將判刑押後至7月6日，替被告索取兩個精神科報告。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：林育慧