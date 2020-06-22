【酒店優惠】港威酒店推24小時住宿優惠　一家4口周五六入住包早餐+黃昏雞尾酒$788起

▲ 位於尖沙咀的港威酒店推出24小時住宿優惠。（相片由港威酒店提供）

暑假臨近，家長們開始計劃各式各樣的暑期活動，位於尖沙咀的港威酒店由即日起至2020年7月31日，推24小時住宿體驗，更可可盡享24小時住宿體驗，每晚每房只需HK$688起。

這24小時住宿體驗只需每晚每房HK$688元起，可於下午2時提前入住， 延遲至翌日下午2時退房，住足24小時！此外，每次入住可免費享用迷你酒吧（每天補充一次）。

客人於周五或六入住，只需HK$788元起，即可供兩位成人及兩位小童入住24小時，並可於貴賓樓層雅座享用早餐及黃昏雞尾酒或非酒精飲品及小食。

同樣，於周五或六入住也能保證提前至下午2時入住、保證延遲退房至下午2時及每次入住可免費享用迷你酒吧（每天補充一次）。

如果一家４口入住，連加一費，人均也只是HK$216.7，非常優惠！

立即透過酒店網站marcopolohotels.com預訂客房。

更多酒店優惠，即睇：

香港萬麗海景酒店特惠住宿體驗

Ritz-Carlton聯乘St Germain推夏日下午茶優惠價$481兩位

帝苑酒店最平兩人$999住一晚+米芝蓮推介餐廳晚餐

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩