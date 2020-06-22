【校園欺凌】德貞中學再有欺凌片段曝光　13歲女童被連摑28巴不敢反抗兼鞠躬道歉

▲ 德貞女子中學一名13歲女童被凌虐事件，再有新片段曝光。

德貞女子中學日前爆出有學生被同學欺凌事件，一名身穿「TCGSS」字樣校服的13歲受害女生，在後樓梯被數名學生以消防滅火沙筒蓋毆打，更被要求跪地食沙。片段流出後震驚全城。今日（22日）再有7條新短片曝光，是比「食沙」片段更早發生。

最新的7條新短片中，位置在同一商場停車場的後樓梯，片段中其中一名負責拍片的女旁觀者，就是較早前曝光的其中一名施襲者，相信是昨日（21日）被捕少女之一。

在其中一條新曝光影片可見，姓李的受害短髮女童滿臉通紅，一名身穿白色校服配運動短褲的女學生，將她推向牆角，不斷喝罵。

另一條片則顯示李童低聲說話似解釋事件，這名校服女生突然掌摑她，與另一名黑衣女生「梅花間竹」合共連摑14巴，每一巴都十分響亮。她們又扯着李童的衣領，迫令她道歉，李童不敢反抗鞠躬道歉。

第3段片顯示到眾人並不滿意，校服女生再摑李童8巴，李童只是搖頭按着臉頰。結合所有片段可見，連同受害女童，最少有6人在場；而另外3人則在旁拍片「食花生」及抽煙，其中一名身穿黑衣、留海有髮卷的少女之後加入施襲，包括掌摑、叉頸、拳毆其腹部，更將她頭撞牆。

疑因感情問題

據悉，受害女童疑感情問題與施襲者反面，因而被凌虐；而片段中大部份施襲者為德貞學生，部份人應為受害人的校內「師姐」，但不排除涉及其他學校學生，甚至有背景。

日前一名身穿印有「TCGSS」字樣校服的短髮女學生跪在地上，在後樓梯被數名身穿校服的學生以消防滅火沙筒蓋毆打，敲打其頭部及手臂，從片段中更聽見有學生要求跪地學生食沙。

德貞女子中學其後在校網發出聲明指，就該校有學生遭欺凌一事，校方深感遺憾，關心有關同學狀況，現正與相關人士了解該事件，並與各持份者保持緊密聯繫，嚴正跟進。校方強調會認真處理，並嚴肅跟進事件。

警方較早前表示，一名李姓少女於2020年6月16日在長沙灣深旺道100號一商場梯間，懷疑被1名女子以硬物襲擊。其父親發現女兒受傷於是報案。警員經初步調查，案件暫列襲擊致造成實際身體傷害（AOABH），現交由深水埗警區刑事調查隊第7隊跟進。女童身上有傷痕，清醒被送往明愛醫院治理。

德貞13女童被凌虐事件︰

【校園欺凌】德貞女子中學13歲女生疑遭同學欺凌虐打 警方：家長已報警

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責任編輯︰林綺玲