【迪士尼重開】樂園指現無裁員未來一年需控成本　著重發展本地市場

▲ 香港迪士尼樂園於上周四（18日）重開。（經濟日報資料圖片）

香港迪士尼樂園因新冠肺炎停近5個月，於上周四（18日）重開。香港迪士尼指，今年是具挑戰的一年，但強調樂園現時財政穩健，重申管理層重視成本控制，現時毋須裁員。商經局稱會密切與園方審視營運開支。

立法會經濟發展事務委員會今日（22日）討論香港迪士尼樂園的營運狀況。樂園行政總裁楊善妮表示，園方預計今年經營困難﹑具挑戰性，未來一年會控制成本，園方亦已向政府申請「保就業」計劃，強調樂園現時財政穩健，亦無裁員，有充足的現金流，但高級管理層則仍維持減薪2至3成。

【迪士尼重開】迪士尼樂園加強防疫 米奇幻想曲劇場須隔位坐 禁巡遊表演、交換襟章【多圖】

▲ 樂園城堡的翻新工程已進入最後階段。（經濟日報資料圖片）

楊善妮稱，迪士尼與海洋公園的經營模式不同，難以直接比較，園方現時會著重發展本地市場，今年迎來開業15周年，會有大型活動慶祝吸客，期望遊客會選擇在迪士尼留港度假，亦會留意香港與其他地方會否組成「旅遊氣泡」，盡力吸引泰國、台灣、菲律賓等鄰近地區的遊客。

楊善妮續言，樂園的擴建工作會繼續，但因疫情建築成本有所增加，會密切監察，今年將有新城堡及推出夜間表演。

【迪士尼重開】樂園酒店兩位最平1,378元起住一晚+早餐 初期暫停巡遊及與卡通人物近距離合照

商務及經濟發展局長邱騰華指，迪士尼於去年首三季的收支有改善，政府與園方有備用信貸安排，在全球旅遊仍未恢復時，相信未來一年的經營會很艱難，園方與政府都會特別注意開支管理。

對於有議員關注樂園第二期擴建土地的審批情況，邱騰華回應時表示，政府仍與樂園商討中，解釋第二期或以後土地的使用須視乎條款，例如樂園於2025年客量能否達到800萬人次等。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩