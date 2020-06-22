涉男更衣室手機偷拍　男教師脫28項有違公德罪

▲ 案件經審訊後，被告黃志偉今日於區域法院被裁定無罪。（經濟日報資料圖片）

41歲前男教師涉嫌在健身室及游泳池的男更衣室內用手機偷拍，及於警方上門搜查時反鎖家門，並將手機電腦等放進背包，再放到窗外冷氣機槽。涉案男教師否認28項作出有違公德的行為罪。案件經審訊後，被告今（22日）於區域法院被裁定無罪。法官指被告手機內的影片檔案於凌晨建立，可能是下載得來；被告較早前承認阻差辦公罪，被判罰款6,000元。

被告黃志偉（41歲），案發時任職教師，早前承認1項阻差辦公罪，但否認28項作出有違公德的行為罪。控罪指，被告於2016年4月至2017年11月間，分別在某間健身室及九龍公園游泳池的男更衣室內，以手提電話偷拍男子。

法官裁決時指，法庭未能接納控方傳召的手機專家證人，僅可將該證人視為從被告手機檢取資料的專家，由於控方指控被告偷拍的共231影片，全數影片的檔案建立時間都是凌晨2時至4時，所以為控方未能證明影片是由被告拍攝，而非被告從某處下載。

法官續指，控方亦未能證實從被告手機中檢獲相片的拍攝地點，即健身室的更衣室是公眾地方，而當時身處更衣室的其他人，亦不可以視為公眾人士，而是健身室的會員，鑑於控方未能證明健身室的公眾性，甚至是否位於香港，因此最終裁定28項作出有違公德的行為罪不成立。

被告較早前已承認阻差辦公罪，案情指，警方於2018年1月31日，帶同搜查令到被告住所搜查，但被告拒絕及反鎖木門，住宅大廈外駐守的警員看到到被告將1個背包放到窗外冷氣槽。警方後來爆門入屋，而背包內發現了3部手提電腦、2部手機及1部iPad。

辯方求情時指，被告當時犯案只因一時驚慌，而且其後警方從檢獲的電子設備中，所檢取的影片及相片等，亦不足以令被告定罪，案件性質相對不算嚴重，又提到被告因本案留下案底，日後難以重任教職，希望能以罰款方式處理。

法官判刑時，接納被告當時只是一時驚慌，指被告因為本案已付出不少代價，日後收入亦大不如前，相信被告日後會行事謹慎、奉公守法，最終判處罰款6,000元。

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記者：王仁昌