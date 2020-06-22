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七人車司機乘客警追截下撞車身亡　專家估計司機濫藥影響駕駛

社會 14:25 2020/06/22

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死因庭今日繼續就案件進行研訊。（經濟日報資料圖片）

交通警涉於粉嶺公路上指示車輛停駛，以助追截疑超速的七人車，被質疑以其他車作「人肉路障」，七人車其後與其他車相撞，車上兩人身亡，死因研訊今（22日）續。精神科專科醫生指，涉案七人車司機體內冰毒份量超過一般導致發生交通意外的0.5微克，相信司機有濫藥，以及駕車會受影響。

兩名死者鍾逸揚（37歲）及張梓豪（26歲），為事件中七人車的司機及乘客，死因庭今就兩人的死因繼續研訊。

精神科專科醫生童粵生作供指，冰毒對人生理及心理均有影響，吸食冰毒的人會有手震等反應，集中力及判斷力會下降，「做唔到嘅嘢，佢會覺得做到」。

童續指，一般人吸食平均0.5微克冰毒則有機會發生交通意外，而本案死者鍾逸揚體內份量超過此數值，相信鍾有濫用毒品，以及對他駕車有一定程度影響。聆訊下午續。

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記者：林欣樂

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