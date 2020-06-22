【樂壇回憶】太極樂隊雷有輝靠做和音養家　見証張國榮成巨星仍有情有義

▲ 太極樂隊雷有輝見証過不少巨星風采。

太極樂隊主音雷有輝（Patrick），自80年代初就已經開始組樂隊，其後又成為行內資深和音歌手，跟過多位巨星如梅艷芳、陳百強等走埠登台。見証過樂壇最風光的年代，從不同巨星身上獲益良多。雷有輝跟哥哥張國榮更是識於微時，20年前結婚更獲哥哥驚喜現身婚宴，讓他感激至今。

雷有輝作為太極樂隊主音，將暫時放低樂隊成員身份，於8月15至16日在西九龍戲曲中心舉行個人音樂會《PAT Music Over Rainbow》，除了是該場地首次流行曲音樂會，更可能是疫情至今首個舉行的實體音樂會。

▲ 雷有輝擔任和音多年，現已是行內是首席和音手。（攝影：黃建輝）

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Patrick指此音樂會其實原於年初舉行，但因疫情延期至8月，雖未能預期屆時會否再生變化，但仍抱著樂觀積極心態去準備。

雷有輝指：「難得有老闆肯投資，雖非大型音樂會，至少令台前幕後人員有工開，期盼起到帶頭作用，給予行內人一個希望，首先大家都要有信心，向好方向去想，在寒冬中帶來曙光！」

Patrick透露個唱會展示自己在樂隊以外的一面，將演繹陪伴自己及香港人成長的曲目，除70年代英文歌，自也少不得曾經膾炙人口的廣東歌，包括當年TVB的劇集主題曲，以及80年代廣東歌金曲。

▲ 雷有輝入行多年，除組太極樂隊，亦曾為不少巨星任和音。（取自facebook）

80年代做和音收入豐富

雷有輝擁有一把靚聲，早在1979年便組作樂隊Trinty入行，初出道時歌技已被賞識，獲邀為其他歌手的唱片及演唱會任和音。80年代樂壇盛世，Patrick跟Joey Tang等人組成太極樂隊，同時和音工作應接不暇，他更早視和音為正職工作，組band則視為興趣和滿足感。

他憶述，當年最高紀錄是用一個通宵就完成王傑整張唱片的和音，另外，經常要一天內跑幾個錄音室，其時的和音領班譚錫禧就在坐地鐵途中，要寫好和音的曲譜。

▲ 雷有輝跟張國榮自少年時已認識。（被訪者提供）

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另外，Patrick又會隨不少歌手到海外登台，自言當時收入十分理想。「那時每個騷完成後就收現金，去外國登台還會收美金，那時會專誠開美金戶口來收錢。」

因為和音工作，可以四出登台表演，也有機會跟不少紅人巨星變成朋友。「如果我只是一位幕前歌手，未必有太多機會跟其他歌手交流，但因我在幕後做和音，才可以跟著譚詠麟、葉德嫻、葉振棠等四出表演，從不少前輩身上學會台風、談吐和處世。」

當中一代巨星張國榮，原來跟雷有輝屬識於微時。Patrick娓娓道來：「當年張國榮陳百強曾合作電影《喝采》，結局有場關於歌唱比賽的戲，在香港大學拍攝，我和自己的樂隊Trinty也有份演出，還記得等埋位時，跟哥哥和Danny在走廊一齊jam英文歌，因此認識了兩位後來的天王巨星。」

▲ Patrick 20年前結婚時，獲張國榮親來喜宴。（被訪者提供）

獲張國榮親來婚宴

電影拍完後，當時還未大紅大紫的張國榮，常會到不同學校唱歌，哥哥亦會找雷有輝當和音。

Patrick回憶：「那時侯哥哥出場，有時會給人噓，但他往往很專業，用心完成演出，之後散場後，還會去安慰支持自己的歌迷，說不會感到介意，可見那時的哥哥已很有氣度和情操，直至他走紅後，本質始終不變，對每一個工作人員都是一視同仁。」

▲ 雷有輝兒子正在讀大學，Patrcik讓孩子自由發展興趣。（攝影：黃建輝）

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大約20年前，雷有輝隨張國榮演出巡迴演唱會，期間Patrick正在籌備結婚，並邀請了巡迴演出的樂手們到婚宴，他最驚喜是哥哥也有出席。「最感動是哥哥主動要求要上台唱了幾首歌，還問我太太想聽甚麼。事實他親自來到已經好開心，想不到還會開金口，實在是一生難忘的回憶。」

回顧入行近40年，雷有輝慶幸曾跟張國榮、梅艷芳、顧嘉煇、黃霑等才華四溢的音樂人合作，獲益良多。「這些巨星從來沒有架子，對所有人都尊敬有加，循循善誘，永遠給予別人機會，我能在這種優良的環境成長，實在此生無憾。」

▲ 雷有輝8月份將舉行個人音樂會。

記者：區家歷

場地提供：Rise Kitchen

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