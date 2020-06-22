網紅Ming仔向經理人索償150萬　官質疑原告證據不足准修改索償書

▲ 梁嘉銘今到高院應訊。

被稱為網絡紅人的YouTuber梁嘉銘Ming仔，於2017年5月入稟高等法院，指與藝人管理公司簽訂兩年經理人合約，惟卻遭通知終止合約及不獲支薪，遂追討未獲發薪金及損失逾150萬。案件今（22日）於高等法院開審，公司未有派代表或律師應訊。法官則指於合約中提及「每月支付不多於港幣25萬為基本薪酬」， 「0」亦屬不多於25萬，而不多於25萬亦不等同即是25萬，故要求原告修改索償文件，押後再訊。

原告人為梁嘉銘，洋名Tommy；答辯人為VIRAL DIGITAL STUDIO LIMITED。案件排期今開審，答辯人今沒有公司代表或律師到庭應訊。原告表示將索償金額由430萬修改為150萬，當中包括2017年2月至10月欠付薪金，以及之後少收之收入差額，據悉，答辯人就原告違約提出反索償。

暫委法官審閱雙方訂明合約內容時，指其中一條款列明「須每月支付不多於港幣25萬為基本薪酬」。法官質疑指「0」亦屬不多於25萬，而不多於25萬亦不等。基於原告證據上不足，法官遂押後案件，以待原告修改索償書，押後至7月3日再訊。

原告梁嘉銘今到庭應訊，對於案件表示不便多談，他透露現時仍有拍片及忙於剪片工作。

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記者：林育慧