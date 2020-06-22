【高糖陷阱】台灣天仁茗茶公開茶飲卡路里　中杯珍珠奶茶熱量等如兩碗飯

▲ 台灣天仁茗茶公開茶飲卡路里，中杯珍珠奶茶熱量等如兩碗飯。

台式手搖茶飲店近年在香港大行其道，不少上班族午膳時都會購買一杯當作飯後飲料，然而不少茶飲的卡路里含量本身亦頗高。當中，在香港設有不少分店的台灣天仁茗茶，近日就在官網上公開各類奶茶類茶飲的卡路里含量，當中港人最愛的凍珍珠奶茶中杯份量就已達410卡，份量相對於兩碗白飯有餘。

從官網的公布的資料可見，港人最喜歡的珍珠奶茶系列是其中最高卡的茶飲：

珍珠奶茶：冷（中杯410卡/大杯602卡）；熱（中杯507卡/大杯719卡）

珍珠奶綠：冷（中杯412卡/大杯605卡）；熱（中杯509卡/大杯721卡）

鴛鴦奶茶：冷（中杯446卡）；熱（中杯481卡）

（一碗白飯約有200卡路里）

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而同樣深受港人歡迎的奶綠系列，則相對珍珠奶茶系列低卡，但每杯中杯份量的卡路里仍有大約300至370卡。值得留意的是，香芋奶綠竟比本身含有雪糕的抹茶雪糕奶綠還要高卡。

抹茶奶綠： 冷（中杯308卡）；熱（中杯308卡）

抹茶雪糕奶綠：冷（中杯339卡）

香芋奶綠：冷（中杯374卡）；熱（中杯470卡）

至於天仁茗茶的低卡之選，就包括金香奶茶、913奶茶、普洱奶茶，上述茶飲的卡路里差距不大，凍的中杯份量約有286卡，熱飲則稍為高卡一點。

金香奶茶：冷（中杯286卡/大杯453卡）；熱（中杯395卡/大杯497卡）

913奶茶：冷（中杯286卡/大杯453卡）；熱（中杯395卡/大杯497卡）

普洱奶茶：冷（中杯286卡/大杯453卡）；熱（中杯395卡/大杯497卡）

茶香奶綠：冷（中杯288卡/大杯457卡）；熱（中杯398卡/大杯500卡）

澳洲註冊營養師謝詠瑩曾接受TOPick訪問時表示，由於「珍珠」用薯粉製成，含有非常高澱粉質，加上一般以大量糖漿煮，熱量極高。以1杯700cc飲品內的珍珠量為例，一份珍珠的卡路里大約150-200，熱量約相當於一碗白飯。而奶類的台式飲品，因為通常用奶精沖製，所以飽和脂肪和熱量都比較高。

巿面出售的珍珠奶茶都很大杯，飲一杯已是女士一餐飯的卡路里，而最大問題是內裏的珍珠，以薯粉製成後用糖份烹煮，因此每一湯匙的珍珠，已約70卡路里即兩湯匙飯。

至於雪糕方面，她又提醒雪糕內裏含忌廉和脂肪，如選擇一些空氣成分較多的雪糕或雪芭類，卡路里會較低。

一般一球（100毫升）雪糕200-250卡路里，雪芭約100-150卡路里，但雪芭也有一定糖份，也不是任食的。

除了卡路里，糖份亦是台式飲品另一個需要關注的問題，相關報道：

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責任編輯：羅嘉欣