漁護署將7綠海龜放歸大海　曾暫住海洋公園

▲ 海洋公園聯同漁護署將7隻獲救的綠海龜成功放歸大海。(海洋公園提供)

漁護署早前於執法行動中檢獲3隻綠海龜，及於榕樹凹、大浪西灣和烏溪沙附近水域救獲4隻綠海龜，全部其後於海洋公園暫住，並接受獸醫進行詳細評估、觀察和護理；漁護署今（22日）將7隻綠海龜於香港南面水域放流。

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漁護署發言人表示感謝海洋公園一眾獸醫及職員照顧有關綠海龜，並透露7隻綠海龜現時體重為7至48公斤不等，背甲長度則為39至76厘米，經海洋公園獸醫評估其健康良好，適宜重回大海生活。

回歸大海前，署方替綠海龜植入晶片及扣上合金標誌，方便日後辨識身分，並在綠海龜的背甲上裝上衞星追蹤儀，追蹤牠們在海洋的動向及覓食地的位置，蒐集數據，從而制定適當的存護措施。漁護署會與各地的保育機構分享所得資料，讓各地更有效合力保護綠海龜。

海洋公園表示，其中4隻為園方聯同漁護署於去年及今年所拯救的傷癒海龜，另外3隻為漁護署在執法行動中所檢獲而交予公園暫代照料及護理。Fuji 是其中一隻受傷獲救的綠海龜，牠於去年9月在榕樹澳附近水域獲救。園方獸醫當時發現Fuji背甲近後右鰭足有明顯裂痕，傷口深至肌肉深層組織幾乎直達脊椎，懷疑是被船隻引擎擊傷。經過公園獸醫及動物護理團隊歷時3個月的悉心治療和照顧，Fuji的背甲傷勢現已康復。

▲ 綠海龜Fuji於去年9月受傷獲救。(海洋公園提供)

另一隻綠海龜Rain 則於本年1月在西貢獲救。當時獸醫發現Rain十分虛弱及呈脫水狀態，而牠的消化道內更塞滿大量異物，需為牠進行靜脈注射治療。初期Rain的健康狀態反覆不定，幸而經獸醫及動物護理團隊一個月的細心醫治後，牠終於恢復健康。

▲ 綠海龜Rain於本年1月獲救，經細心醫治後終於恢復健康。(海洋公園提供)

綠海龜Thunder 及Storm 亦於本年1月分別在馬鞍山及西貢獲救。當時Thunder反應呆滯遲緩，獸醫發現牠患了氣管感染及嚴重腸道栓塞，即為牠安排靜脈注射及抗生素治療，並以胃管輸送營養補給。2個月後Thunder 開始能夠自己進食，而現已痊癒。Storm則在獸醫檢查後，發現其食道被一個大魚鉤刺穿，遂安排手術移除魚鉤。Storm的傷口現已完全復元。

▲ Storm的食道被一個繫有長魚絲的魚鉤刺穿，傷口現已完全復元。(海洋公園提供)

▲ 綠海龜Thunder患了氣管感染及嚴重腸道栓塞。

至於由漁護署檢獲的3隻綠海龜，當中包括2隻於去年4月從非法售賣商檢獲的剛孵出稚龜。

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綠海龜屬於全球瀕危的物種，並且是目前為止唯一在本地繁殖的海龜品種。在本港，所有野生龜類（包括海龜）均受《野生動物保護條例》（第170章）保護，任何人未經許可，不得捕獵、蓄意干擾、管有、售賣或出口海龜（包括巢和蛋），違者最高可被判罰款十萬元及監禁一年，有關物品亦會被充公。



此外，所有海龜品種亦已列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I，在香港受《保護瀕危動植物物種條例》（第586章）（《條例》）規管，任何人如非按照《條例》進口、出口、再出口或管有瀕危物種，均屬違法。一經定罪，最高可被罰款一千萬元、監禁十年及充公有關物品。

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責任編輯：鄧凱文