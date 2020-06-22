漁護署為7綠海龜植入晶片追蹤儀　放生南面水域

▲ 漁護署今（22日）將7隻綠海龜於香港南面水域放流。（資料圖片，非涉事海龜）

漁護署早前於執法行動中檢獲3隻綠海龜，及於榕樹凹、大浪西灣和烏溪沙附近水域救獲4隻綠海龜，全部其後於海洋公園暫住，並接受獸醫進行詳細評估、觀察和護理；漁護署今（22日）將7隻綠海龜於香港南面水域放流。

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漁護署發言人表示感謝海洋公園一眾獸醫及職員照顧有關綠海龜，並透露7隻綠海龜現時體重為7至48公斤不等，背甲長度則為39至76厘米，經海洋公園獸醫評估其健康良好，適宜重回大海生活。

回歸大海前，署方替綠海龜植入晶片及扣上合金標誌，方便日後辨識身分，並在綠海龜的背甲上裝上衞星追蹤儀，追蹤牠們在海洋的動向及覓食地的位置，蒐集數據，從而制定適當的存護措施。漁護署會與各地的保育機構分享所得資料，讓各地更有效合力保護綠海龜。

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綠海龜屬於全球瀕危的物種，並且是目前為止唯一在本地繁殖的海龜品種。在本港，所有野生龜類（包括海龜）均受《野生動物保護條例》（第170章）保護，任何人未經許可，不得捕獵、蓄意干擾、管有、售賣或出口海龜（包括巢和蛋），違者最高可被判罰款十萬元及監禁一年，有關物品亦會被充公。



此外，所有海龜品種亦已列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I，在香港受《保護瀕危動植物物種條例》（第586章）（《條例》）規管，任何人如非按照《條例》進口、出口、再出口或管有瀕危物種，均屬違法。一經定罪，最高可被罰款一千萬元、監禁十年及充公有關物品。

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責任編輯：鄧凱文