戒毒所獲釋6天闖住宅剪刀插傷4人　癮君子囚50個月稱吸毒致犯案

▲ 涉案男子於高等法院承認4項傷人罪，被判監50個月。

吸食毒品多年的癮君子，於2018年8月從戒毒所獲釋6天後，於深水埗石硤尾街一大外尾隨1名男子，強行進入其住所，並到廚房取出6寸長剪刀插傷該男子及其兒子，並傷及兩人年幼親友，事後被捕。涉案男子今（22日）於高等法院承認4項傷人罪，被判監50個月。精神科報告指被告年少時開始吸食毒品，案發當日曾吸食冰毒致精神受創。

被告羅淩亮，現年45歲，原被控4項有意圖而傷人罪，今獲控方接納承認傷人罪，控罪指他於2018年8月20日，在深水埗石硤尾街一大廈傷害父子吳汝增（下稱男事主）及吳華宇，以及2歲男童及3歲女童。

案情指，事主兩父子來港旅遊，並居於案發單位，為其親友家中。案發當晚約10時15分，其親友帶同2歲男童及3歲女童前往，男事主與其中一名親友外出，期間忘了攜帶雨傘及手機，吳遂獨自折返單位。

被告期間尾隨事主，當男事主開門後，被告阻止對方關門及闖入單位，事主問及原因時，被告未有回答，並到廚房取了約6寸長剪刀，插向兩父子及一對幼童。男事主取出菜刀自衛，被告隨即離開單位，翌日晚上被捕。4名受傷事主送院後接受治療，並先後出院，並沒有永久傷勢。

被告過往曾有多次涉及毒品記錄，曾因此被判入戒毒所，於2018年8月14日從戒毒所獲釋，案發時曾吸食冰毒。

法官判刑時引述被告精神報告指，被告年少時已吸食毒品海洛英，5年前停止吸食，其後改為吸食冰毒。報告又指被告已聽到一把男性聲音兩年，案發時聽到男事主著他選一個孩子養育，並聲稱聽到男事主罵他，被告一怒下取出剪刀，精神報告指被告吸食毒品冰毒致精神受創。

法官指被告向陌生人下手，更向年僅2歲幼童施襲，應以最高判刑3年作為判刑起點，考慮到被告及早認罪，予以三分一刑期扣減，部分刑期同期執行，判監共50個月。

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記者：林育慧