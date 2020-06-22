【英國升學】讀寄宿學校告別港孩生活　陳奕迅從此挑起人生重擔︰所有事自己負責

▲ 陳奕迅（Eason）當年到英國讀寄宿學校，令他由童年被寵壞到為自己負責。

陳奕迅（Eason）近日拍片講述當年到英國讀寄宿學校的生活，他於上周五（19日）分享的短片中，講述中學時到英國升學，就讀寄宿學校對他有很大影響，令他由童年被寵壞到為自己負責，脫離港孩行列。

被寵壞的男孩自立

Eason於Facebook分享一段約3分鐘的影片，表示去英國寄宿學校讀書令他有很大轉變，告別港孩生活。在寄宿學校讀書，他要自行解決生活上的各種問題包括人際關係，例如能否結識某一位女同學、能否進入欖球校隊，學習上也要自己負責。Eason說︰

你遲交功課、遲到點樣去面對老師，你做錯嘅所有事都要自己負責。

▲ Eason指小時候已懂得欺負媽媽，而媽媽亦很溺愛他。（影片截圖）

他笑言「Call me a spoiled brat」（我是一個被寵壞的小子），他小時候已懂得欺負媽媽，媽媽對他百般遷就。他分享童年趣事，有一次跟哥哥打架，哥哥一下無情力把他撞向床角，令他頭腫起來，他便大哭。哥哥讓他打回去，於是他出盡力打哥哥的背脊。

從小被溺愛的Eason承應自己是港孩，經常因小事而哭起來。不過，他有時會想︰

係咪唔好俾下一代咁快咁成熟，細個由得佢哋spoiled（被寵壞），大個無得spoiled，當佢出嚟社會做嘢。

▲ 童年的Eason（左）與哥哥，哥哥對他愛護有加。（影片截圖）

曾想過在鋅盆小便

回想12歲在英國寄宿學校，Eason連上廁所都要得到老師批准，試過人有三急問同房同學可否去隔壁的洗手間，換來對方一句「Don't brother me」（別打擾我）。他笑說7人房內有鋅盆，一度想在鋅盆小便，又想到在別人刷牙的地方小便不好，有外籍同學真的在鋅盆小便。

寄宿學校嘅訓練好大，尤其係去咗間唔係好出名但又好完善嘅學校，生活喺窮鄉僻壤，所有嘢都要自力更生。

▲ 英國寄宿學校生活為Eason帶來很大轉變。（影片截圖）

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責任編輯︰駱秀玲