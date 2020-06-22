【新冠肺炎】新增30宗輸入個案涉巴基斯坦返港　自4月初以來單日新高

▲ 今日是連續第9日沒有新增本地個案，不過有30宗輸入個案。（林宇翔攝）

本港今日（22日）沒有新增新型冠狀病毒本地感染個案，是連續第9日沒有新增本地個案，惟衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午4時，本港新增30宗輸入個案，主要來自巴基斯坦，至今累計個案1,162宗（包括1,161宗確診個案和1宗疑似個案），上一次單日錄得30宗輸入個案為4月1日。

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今日公布的新增個案涉及15男15女，年齡介乎1至61歲，當中29人曾到巴基斯坦，全部由檢疫中心送院，另有1名20歲無病徵女士曾於3月14日至6月9到菲律賓，返港後於灣仔軒尼詩道229號怡明閣接受強制家居檢疫，期間並無密切接觸者，現留醫律敦治醫院。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。

除了這30宗個案外，中心亦正調查一宗海外個案，涉及一名於前日（20日）在菲律賓確診的58歲男病人，他由菲律賓乘坐國泰航空CX906（經濟艙）於昨日抵港，然後直接由香港國際機場送往瑪麗醫院接受治理。中心指正與菲律賓衞生當局聯絡，以取得個案的進一步資料。

此外，醫管局指，截至今午十二時，過去24小時沒有確診者出院，至今共有1,078名確診或疑似病人康復出院。目前公立醫院已啟用634間負壓病房，合共1,223張負壓病床，現時共有77名確診病人分別於9間醫院留醫，其中2人情況危殆（個案編號：595和1100），其餘75人情況穩定。

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中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。



衞生防護中心發言人表示，鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。中心強烈呼籲市民，時刻保持個人和環境衞生，對預防個人受感染和防止病毒在社區擴散至為關鍵。市民在出現呼吸道感染病徵、乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時佩戴外科口罩，並必須時刻保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前。

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責任編輯：鄧凱文