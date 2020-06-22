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【港區國安法】梁君彥會夏寶龍 民主黨促交代及批准辯論

政治 16:16 2020/06/22

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民主黨要求梁君彥在周三的會議上，批准辯論港區國安法。(陳宛彤攝)

立法會主席梁君彥昨日在深圳，與港澳辦主任夏寶龍會面，席間反映各黨派對港區國安法的意見。民主黨今日（22日）去信梁君彥，要求交代提出了哪些意見及看法，又要求梁君彥在周三的會議上，批准辯論港區國安法。

民主黨在信中指，梁君彥堵塞議員在議會內表達意見的機會，令中央無法聽取立法會的多元意見，直言是於理不合，認為梁君彥有必要作出交代。

民主黨涂謹申表示，梁君彥過去否決所有與港區國安法相關的質詢和辯論，但他卻在此情況下，代表立法會反映意見，認為有責任作出交代。

涂謹申續指，人大常委會將在周日加開會議，目前已有草案說明，假如立法會仍然毫無討論記錄是荒謬絕倫、不尊重港人，要求梁君彥在後天的立法會會議上，一定要批准相關的辯論及緊急質詢，港府及梁君彥都要交代表達了甚麼意見。

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記者：陳宛彤

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