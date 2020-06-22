【魔鬼父母】9歲女童遭親母繼父虐打2年　熱鑊燙傷指紋長期捱餓冒死爬窗逃生

▲ 一名9歲南韓女童長期遭親母及繼父虐打，身上多傷，指紋更被燙傷盡失。

南韓一名9歲女童2年來長期遭親母及繼父虐打，長期捱餓、身上滿布傷痕，指紋更被熱鑊燙傷盡失，不能用指紋開啟家門。有天她爬窗找食物時，逃走流落街頭遇上途人拯救她。好心途人報案揭發女童父母的惡行。

據韓國SBS電視台新聞報道，上月29日，在南韓慶尚南道昌寧郡，有一名全身污糟並有多處傷痕、身穿家居服的9歲女童流連街上，有女子駕車途中見到女童，立即下車上前了解，並帶著非常飢餓的女童到便利店買食物，因而揭發她是受家人虐待而逃走。

2年來長期受虐打捱餓

女童自2018年開始2年來遭親母和繼父虐待，被鐵鏈鎖頸困在露台，每日只有1次解開鐵鏈讓她吃飯及如廁。此外，女童的手指頭有焦燒痕跡，沒有指紋，她表示︰「我父親（繼父）以平底鑊燙我的手。」由於沒有手指紋，女童無法用指紋解開家門鎖。

還有，女童全身都是傷痕，頭部有傷口不斷流血，而腳傷有指是受燒至高溫的鐵筷子和熱熔膠槍弄傷。當女童遇見好心途人時，表示自己長期捱餓，而從便利店的閉路電視影片所見，女孩默默地吃著女途人買給她的飯盒。

爬過5層高露台到鄰居家

當天，女童趁鎖鏈被解下，冒險從5層高的露台越過斜坡屋頂逃走，肚餓難耐的她躲到鄰居家中，並找到杯麵，可是聽到門外有聲就慌忙逃跑，在街上走了約1公里，終被好心人發現。

好心人發現女童神情異常緊張，加上瘦弱及身上多傷口，決定報警。警方調查發現，女童的27歲親母與35歲繼父於2年前再婚，媽媽辯稱鐵鏈綑著女兒是玩「小狗遊戲」，另有指媽媽患有思覺失調。警方於本月8日拘捕兩夫婦，並將女童送院驗傷及治療，再交由兒童保護機構照顧。

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責任編輯︰王明芳