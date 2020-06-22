【樂極生悲】1人失足墮河7同學營救失敗　重慶8小學生全部溺斃

▲ 重慶發生一宗小學生墮河悲劇，昨晚當局打撈出7男1女屍體。

小學生周末相約郊遊，結果共赴黃泉。重慶市潼南區昨午（20日）發生一宗8名小學生墮河悲劇，他們相約到河灘玩耍，期間一人不慎失足落水，同行的7名小學生嘗試落河營救失敗，結果齊齊失蹤，至晚上被救援人員打撈上岸，全部均已身亡。

綜合內地傳媒報道，昨日下午約5時30分，當局接報重慶潼南區米心鎮童家村涪江河壩水域有人墮河，馬上派員到場搜救。經初步調查後，墮河失蹤者是居於附近米心鎮的小學生。

至晚上7時許，救援人員將8條屍體打撈上岸，證實為7男1女小學生，當局已成立工作小組處理事件。

當地警方初步調查後，相信該8名小學生趁周末相約到寬闊的河灘玩耍，期間有一名小學生失足墮河，同行的7名學生嘗試施救，卻一併落水失蹤。

街坊︰墮河孩子多爲女孩

當地多名街坊指出，事發地點距離鎮上不遠的童家村童家壩外的培江岸邊，河面闊40、50公尺，墮河的孩子多爲女孩。從網上瘋傳的影片中可見，事發地點有不少群眾圍觀。

據報指，目前長江流域正值河位上漲期，加上近期連續降雨及上游來水影響，涪江重慶段水位持續上漲，令搜救非常困難。

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責任編輯︰林綺玲