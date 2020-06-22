【港區國安法】陳弘毅︰中央行使管轄權的「特定情況」　希望有較明確界定

▲ 基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅撰文指，冀法案對於中央可行使「管轄權」的「特定情形」，能夠有較明確界定。（資料圖片）

「港區國安法」條例草案出爐在即，基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅撰文指，冀法案對於中央可行使「管轄權」的「特定情形」，能夠有較明確界定，「而且範圍應非常狹窄，如涉及涉嫌犯罪人被移交內地，其程序上的保障必須是充分的。」

陳弘毅指出，根據新華社發布的「港區國安法」的草案說明，國安法將規定中央有關機關在「特定情形」下，對「極少數」國安法案件行使「管轄權」，但沒有披露所謂特定情形是甚麼、管轄權的內容是甚麼。

草案說明亦提及，國安法將授權行政長官從現任或退休法官中，挑選若干人士，審理國安法案件。陳弘毅認為，這個建議頗具爭議，行政長官在在訂出可審理國安法案件的法官名單時，可考慮設立徵詢司法人員推薦委員會的意見的程序，並在國安法中，列出特首作出挑選時，應考慮的因素和標準，例如有關法官的國籍，以及其以往審理案件的專長和經驗等。

陳弘毅又指出，就新華社「草案說明」所披露的資料而言，即將制定的國安法是「較為溫和的」，體現出中央尊重一國兩制、香港原有法治和人權保障制度。

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責任編輯:尹櫻霖