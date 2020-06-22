【退伍軍人症】上周共4人染病1人已去世　有患者居深圳為中港司機

▲ 上周錄得4宗社區感染的退伍軍人病個案，今年累計個案增至42宗。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今（22日）公布，在6月14日至20日期間，錄得4宗社區感染的退伍軍人病個案，涉及61至72歲男病人，其中1名72歲患者已於上周四（18日）去世，另有一名64歲患者為一名居於深圳的跨境貨車司機，他通常駕車到香港工作並於同日返回深圳；今年累計個案增至42宗。

4名病人中3人均有長期病患，分別為68歲居於將軍澳厚德邨德安樓的男士、61歲居於鴨脷洲鴨脷洲中心B座的男士、72歲居於油麻地東南唐樓的男士，他於上周四已去世，而64歲居於深圳的跨境貨車司機則沒有長期病患。

署方正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。

中心發言人表示，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。另外，有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。

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責任編輯：鄧凱文