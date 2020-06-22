【食用安全】荔枝含天然化學物大量進食可致死　食安中心：小朋友一次不可食超過5粒

▲ 食安中心指出，荔枝含兩種天然化學物質hypoglycin A 及MCPG，會抑制人體產生葡萄糖，大量空肚進食恐有生命危險。

一粒荔枝三把火，但原來除了熱氣上火之外，食荔枝還有必須留意的事情。食安中心指出，荔枝含兩種天然化學物質hypoglycin A 及MCPG，會抑制人體產生葡萄糖，如果血糖偏低的兒童空肚大量進食，可致抽搐昏迷，甚至死亡。過去廣州一名7歲兒童空腹食了10粒荔枝後昏迷，送院被診斷為「荔枝病」，幸及時搶救無礙。

食物安全中心在Facebook引述有研究指，荔枝天然含有hypoglycin A（次甘氨酸甲）及MCPG（亞甲環丙基甘氨酸）兩種化學物質，在未成熟的荔枝含量更高，這些物質會抑制人體產生葡萄糖，令人出現抽搐、昏迷、甚至死亡，幼童更屬於高危一群。

食安中心解釋，相對於成年人，小朋友的肝醣儲備較少，不吃正餐更容易導致低血糖。如果兒童在空肚期間大量進食荔枝，就會令本來已血糖偏低的他們，更容易抽搐昏迷、甚至死亡。

專家：荔枝含天然毒素

香港高等教育科技學院食品與健康科學學系副教授方麗影博士過去曾受訪指出，「次甘氨酸甲」及「次甘氨酸乙」常見於荔枝果實，是天然存在於果實的毒素。當果實漸漸成熟時，果肉的「次甘氨酸甲」會明顯降低，而在果核內的「次甘氨酸乙」則會大大提升。

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因此，如進食未成熟的荔枝果肉會增加風險，可令進食者血糖降低，出現嘔吐或暈眩等不適症狀。若空肚進食，毒性會更快出現，因小孩體重較輕，肝腎解毒系統不及成年人，其中毒風險亦相對較高。

食安中心建議，想安心享用荔枝，就要向可靠的店鋪選購荔枝。進食之前用流動清水輕輕刷洗荔枝，再剝皮進食。以下是食用荔枝的一些小貼士：

成人每天吃荔枝最好控制在300克以内（約10粒）

兒童一次食用不超過5粒為宜

切忌空腹食用，最好在兩餐之間食用

糖尿病患者食用荔枝可引起血糖波動，故應盡量少吃荔枝

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責任編輯：羅嘉欣