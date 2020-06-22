港鐵7月起車票8折優惠　連同「早晨折扣優惠」最高可享約45折優惠

▲ 港鐵7月1日起推車票8折優惠，5款全月通加強版和港鐵都會票均減價100元。（資料圖片）

港鐵早前宣布將於今年7月1日至明年1月1日期間，提供為期6個月的「程程20%車費扣減」，以及為5款全月通加強版和港鐵都會票提供100元扣減。

政府早前宣布港鐵將於7月起減價兩成後，港鐵落實將於今年7月1日至明年1月1日期間，提供為期6個月的「程程20%車費扣減」，即現時3.3%扣減的加強版。新優惠下，如連同現行的「早晨折扣優惠」，成人八達通乘客更可享高達約45折車費優惠。

港鐵都會票的現時售價為435元，40日內可以搭40程，適用於64個市區車站，7月1日起減價至335元；至於5款全月通加強版和港鐵都會票，亦將劃一減價100元，乘客可於6月24日起以優惠價購買7月份的「全月通加強版」：

5款全日通加強版 現時售價 減價後價錢 上水或烏溪沙至尖東 485 385 屯門至南昌 515 415 屯門至紅磡 600 500 東涌至南昌 405 305 東涌至香港 635 535

另外，現時市民使用成人八達通，於早上7時15分至8時15分出閘即可享「早晨折扣優惠」，即票價65折，連同新優惠，乘客更可享高達約45折車費優惠。

例子一：車程由馬鞍山站往觀塘站

八達通票價 程程20%車費扣減 早晨折扣優惠（65折） 實際車資（與折扣前比較） 2020年7月1日至2021年1月1日 $12.8 -$2.6 -$4.5 $5.7（-$7.1）

總折扣：乘客共可節省55%車資

例子二：車程由沙田站往紅磡站

八達通票價 程程20%車費扣減 早晨折扣優惠（65折） 實際車資（與折扣前比較） 2020年7月1日至2021年1月1日 $6.3 -$1.3 -$2.3 $2.7 (-$3.6)

總折扣：乘客共可節省57%車資

此外，下月起，港鐵免費Wi-Fi的覆蓋範圍，將由現時的車站Wi-Fi熱點擴展至全線重鐵車站大堂及月台，但啟德及顯徑站的大堂及月台，以及鑽石山站屯馬線月台，則會在今年9月開始提供免費Wi-Fi服務。

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責任編輯：郭詩詩