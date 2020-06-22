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崇光夏日激賞推廣活動　低至3折換購人氣貨品

精明消費 16:42 2020/06/22

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

崇光百貨於6月24日至9月1日期間舉行推廣活動。

崇光百貨於6月24日至9月1日期間舉行「Summer Delights」推廣活動，同時於銅鑼灣店、尖沙咀店及SOGO eStore網上商店提供連串優惠。

SOGO Rewards會員累積達指定積分，即可以積分或積分加現金方式，即時於會員手機應用程式內兌換逾30款知名品牌家電、健美用品、食品及美酒等限量貨品。（部分「POINTASTIC」換購貨品精選，數量有限，換完即止。）比如積分加800元可換到Dyson風筒，或積分加380元換日本威士忌「響」等。

日本威士忌「響」。

獎賞兌換方法十分簡單，會員只需於手機應用程式內的個人帳號，點擊「獎賞」版面，用積分兌換電子禮物券，完成後可於「我的獎賞」版面查閱已成功兌換的電子禮物券，其後於崇光銅鑼灣店SOGO CLUB 14/F，出示有效的電子禮物券二維碼，以兌換/換購貨品。

活動舉行期間，顧客於銅鑼灣店或尖沙咀店店內單一購物每滿淨值1,000元，憑發票即可到指定換領處（崇光銅鑼灣店新翼B1/F、1/F至SOGO CLUB 12/F及崇光尖沙咀店B1/F至1/F指定收銀處）換領$100購物現金券；單一購物每滿淨值3,000元，則可換領500元購物現金券。

崇光百貨「Summer Delights」推出連串購物優惠。

每人每日/每單一發票最多可換領購物現金券共總值$5,000，並需即日於同一店內換領。$100購物現金券需單一購物滿$1,000或以上使用；$500購物現金券需單一購物滿$3,000或以上使用。

於活動期間，首次於SOGO eStore購物（只適用於2020年6月23日或之前未曾於SOGO eStore購物之SOGO Rewards會員）滿淨值1,000元，可享SOGO Rewards 8,000額外積分；購物滿淨值2,500元，可享SOGO Rewards 25,000額外積分，額外積分將於9月30日或之前自動存入合資格會員帳號。

SOGO Rewards會員另於SOGO eStore累積購物每滿淨值2,500元，亦可獲贈$150崇光購物禮券。每個會員號碼最多可獲贈總值1,500元崇光購物禮券，合資格之會員將於9月30日或之前獲發換領通知。

要成為SOGO Rewards會員，可透過手機下載SOGO Rewards App免費登記，於崇光銅鑼灣店及尖沙咀店或SOGO eStore購物，均可賺取積分，憑積分可即時於App內兌換崇光電子購物禮券或POINTASTIC換購獎賞。詳情請睇官方網址

責任編輯：司徒家傑

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