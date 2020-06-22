【生命鬥士】小鐵漢再抽血合格手術後正式出院　媽媽感激醫護：每次平安出院回家

▲ 小鐵漢今日再入院抽血檢查，凝血指數合格，終於可以正式出院。

患有先天性心臟病的3歲小鐵漢Kansas，5月27日接受第4次手術換機械心瓣後，因心率不正而緊急進行第5次手術，植入心臟起搏器。小鐵漢早前因檢驗出血液內有菌，需繼續住院觀察，父親節獲院方批准回家「度假」慶祝。小鐵漢今日再入院抽血檢查，凝血指數（INR）合格，終於可以正式出院。

媽媽︰真正出院回家

小鐵漢媽媽Doris今日（22日）下午於Facebook專頁「小鐵漢媽媽」更新，表示兒子「真正出院回家」。她指今早小鐵漢爸爸陪愛兒回醫院抽血，INR合格，可以辦出院手續了。

自從5月26日入院，小鐵漢一連做了兩個手術，至今住院接近一個月。Doris感激瑪麗醫院的醫護人員︰

這幾年，經歷多次手術，醫生精湛的醫術，姑娘無微不至的照顧。小鐵漢每次平安出院回家，一次比一次精神，今次術後胃口更好。

▲ 小鐵漢手術後住院近一個月，真正出院回家。（圖片來源︰小鐵漢媽媽fb）

嫲嫲愛心午餐送醫院

在小鐵漢住院的這段時間，Doris感謝奶奶體諒她沒時間煮飯，即使不能探病，嫲嫲每天都煮好午餐送到醫院給小鐵漢。而Doris暫居奶奶家期間，小鐵漢嫲嫲學煲素湯及素菜。

媽媽最後感謝一眾網民一直支持和關心小鐵漢，令他們一家「即使身心俱疲的時候，很快又打起精神來」。小鐵漢回家後，要小心飲食，媽媽會學煮「華法林」餐單，小鐵漢爸爸笑說︰

跟我食就啱，唔鍾意食菜，唔食生果。

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責任編輯：駱秀玲