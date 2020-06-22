【港區國安法】譚耀宗︰參選人須簽署確認書　由特首指定法官審國安案件安排合理

▲ 譚耀宗認為，由特首委任法官處理港區國安法案件，安排合理。（資料圖片）

「港區國安法草案」說明指出，香港特區居民在參選或者就任公職時應當依法簽署文件確認，或者宣誓擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法，效忠中華人民共和國香港特別行政區。

全國人大常委譚耀宗在電台節目中指出，以往選舉時的做法奇怪，出現參選人可簽可不簽的情況，相信現時是進一步確立需要簽署及宣誓。他又認為，公職人員身為建制內的人，有需要表明擁護《基本法》及效忠中華人民共和國香港特別行政區。

至於由特首指定法官審案的問題，譚耀宗指出，《基本法》規定本港法官由特首任命，因此由特首委任法官，處理港區國安法案件，安排合理，認為不會影響香港司法獨立。譚耀宗認為，絕大部分案件都會在港審理，並由本地不同級別的法官審理，只有極其特殊的情況下，才會安排到內地受審，但相信有關個案少之又少。

對於草案訂明，香港維護國家安全委員會內的「國安顧問」，是由中央政府親自指派。譚耀宗認為，這屬中央與香港的溝通橋樑，不認同是「太上皇」，認為有關顧問來自中央，掌握的情報及資訊會更全面。

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責任編輯︰林曉君

