【港區國安法】特首指定法官審理　郭榮鏗擔心影響司法獨立

▲ 郭榮鏗擔心，由特首指定法官審理國安案件，會影響司法獨立。（陳宛彤攝）

「港區國安法草案」說明提及，由特首從現任或符合資格的前任裁判官、區域法院法官、高等法院原訟法庭法官、上訴法庭法官以及終審法院法官中指定若干名法官，也可以從暫委或者特委法官中指定法官，負責處理危害國家安全犯罪案件。郭榮鏗認為，此舉令人擔心國安法會影響司法獨立。

公民黨郭榮鏗認為，司法獨立是香港最重要的元素，司法獨立是建基於司法機關能獨立處理所有案件，包括由司法機關決定由哪一個法官處理案件。

郭榮鏗指，香港沒有一條法例，容許特首擅自決定委任哪個法官審理某一類的案件，認為此舉令人擔心國安法會影響司法獨立。

至於草案指出，參選人需要簽署確認書，郭榮鏗擔心，中央假借國安法之名刪除反對派的聲音，為七月提名期時DQ候選人做準備。

郭榮鏗批評，港區國安法是「黑箱作業」，指中央時不時才透露幾句相關信息，目的是將恐懼注入香港人心中，造成人心惶惶。他又指，現時講不清楚哪些案件需要移交至內地審理，是「人治」，沒有法治原則的講法。

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責任編輯：林曉君