【港區國安法】葉劉淑儀︰中央派國安顧問指導香港國安工作無可厚非

▲ 保安局前局長、新民黨主席葉劉淑儀表示，中央派國安顧問指導香港國安工作無可厚非。（資料圖片）

日前公布的「港區國安法」草案說明，本港將成立「維護國家安全委員會」，當中設有由中央委任的「國家安全事務顧問」。保安局前局長、新民黨主席葉劉淑儀指出，委員會的組成大多來自本港律政及執法部門，反映絕大程度的執法工作會由特區進行。她又表示，委員會將設有由中央指派的國家安全事務顧問，是無可厚非，但認為毋須太擔心，亦不應視為干預，國家在港立法維護國家安全，會盡量兼顧兩制差異，盡可能採用普通法原則及標準。

被問到顧問是否等同「黨委書記」，葉劉淑儀表示，不知道對方屬於甚麼職位的官員，但香港是中國不可分離一部分，屬於高度自治的地方行政區域，北京有權行使主權，不應視為干預。

至於特首有權指定法官審理案件，葉劉淑儀認為，根據2009年商人蔣麗莉挑戰律政司的司法覆核案，法庭確立律政司有權決定案件在甚麼法庭審理，她又認為，並非很多法官有相關經驗。她相信，將來特首在委派法官之前，會徵詢律政司和首席法官的意見，又認為將來若出現涉及國家安全的案件，律政司會按案情的嚴重程度，分配予那一類法院審理，亦即是有特別法庭等。

對於中央在特定情形下管轄極少數案件，會否意味案件將在內地審判，葉劉淑儀表示，如果香港有嚴重危害國安行為，而目標是中央政府，在極少和極嚴厲的情況下，中央才保留處理管轄權，但相信會盡量吸納普通法原則。

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責任編輯︰尹櫻霖