【內有洋蔥】方紹聰胞姊患輕度智障　盼透過演藝工作令社會關注弱勢社群

▲ 方紹聰希望社會多關注弱勢社群。

方紹聰（奶仔）在TVB打滾了11年，去年更取得「老人牌」──TVB十年服務金牌。自2009年投考TVB藝訓班後入行，至今參演約200部劇集，直到在2017年開拍的《特技人》，才終於獲派一個有名有姓的角色。

奶仔入行頭8年被投閒置散，可是曾有師兄問方紹聰是否在經歷人生低潮，正能量爆燈的他卻回應對方：「人生無低潮，只有更高更高潮！」此樂觀性格或與他成長背景有關係。

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▲ 奶仔先後於《金宵大廈》、《白色強人》中有亮眼表現。（黃建輝攝）

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演繹變態角色深入民心

奶仔入行8年，在《特技人》第一次有感情線、有連戲的配角演出。隨後，他於《鐵探》、《金宵大廈》、《白色強人》等劇演殺手、精神病人等角色獲好評。

對於被「定型」專演非正常人角色，奶仔認為能夠在觀眾心中成為某範疇的演員也是好事，並謙稱：「能演活變態殺人犯並非我演技很好，而是編監導把角色寫得很好，亦因為他們信任我，我才敢大膽的演出來。」

雖然演變態角色而深入民心，但卻未有因此被觀眾討厭：「在路上遇到觀眾要求合照，有好多新潮父母，會叫我扮壞人用手臂扣著他們兒子、用手扮槍指頭跟他合影。」

▲ 奶仔入行八年終於在《特技人》中獲派有名有姓的角色。（影片截圖）

最印象深刻角色

不過，奶仔印象深刻的演出，是在2013年播出的《法外風雲》，他在劇中演飾演智障人士。現實中，他的胞姐患輕度智障：「姊姊跟我相差7年，小時候去接她放學，見到很多不同形態的的智障人士。身為家屬的我，演繹那個角色時相信會比其他人了解得更多。」

身為「公眾人物」或多或少總有點使命感：「希望在作品中把弱勢社群角色演得好一點，或令更多人關注他們。那個角色我花了許多心機去演，平時演戲會依稀記得有攝影機在旁邊，那次我投入到演完那場戲後，居然不太記得有攝影機在旁。」

▲ 奶仔的願望是賺到更多的錢換大屋，接胞姊回家長期同住。（instagram圖片）

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奶仔的胞姊現居於政府提供的宿舍，周末才回家：「並非家裡養不起她，是因為香港政府的宿位制度，年輕便要進去，這樣日後她百年歸老後，才能繼續在裡面住。疫情關係最近家姐在家的時間亦比較多。」

雖然胞姊沒說話能力，卻跟奶仔有非常好的溝通：「聽到她發出丁點聲音，就知她想要甚麼，我出門前又會幫我挑選鞋子。她亦很清楚自己是家姐的身份，我不能責罵她，因她覺得我是弟弟，只能被她照顧。」

身為智障人士家屬，奶仔坦言這麼多年來從未受過任何歧視目光：「香港越來越文明，不會對弱勢社群抱歧視目光，甚至會很接納和幫助你。」

▲ 奶仔在演戲上有許多想法和堅持。（黃建輝攝）

價值觀深受家庭影響

提到家人，奶仔指父母採取放任式培育，從來不向兒子施予壓力：「讀書不好不會罵、返工賺不到錢不會埋怨，他們讓我建立『做人最重要舒服開心』的價值觀。」

奶仔的金錢概念亦受父母的影響：「他們沒有許多錢，亦不會花費好多，他們不介意我工作的收入，但見到我工作開心，他們都會很開心。」

自言收入不多的奶仔，其花費亦很少：「我喜歡行山、踩單車，都是不用太花錢的興趣，不過器材一買就會選最貴的，只要一天它不破掉我就不會換。」

奶仔馬上掏出褲袋內的錢包：「一般人看來覺得它好殘舊，這是我讀中二時問媽媽拿了數百元去買的，已跟了我十幾廿年。」

▲ 除了銀包，奶仔連鞋也要「用到盡」！（instagram圖片）

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感情世界

奶仔曾被影到與「細龍太」陳偉琪到數碼港放狗，成為他出道至今唯一緋聞女友，問及此事他回答得坦然：「這個世界不是男就是女，不是放貓就是放狗，大家都是朋友，沒甚麼發不發展中，男未婚女未嫁的話，就算將來你影到再過份一點都沒有甚麼。」

▲ 每次戀愛都會視對方為結婚對象。（黃建輝攝）

單身1年多的奶仔坦言再次拍拖，會選擇公開戀情：「32歲已非激情戀愛的年紀，我份人好『山系』，現在想要相處舒服、自然的感覺，沒太多味精。」

每次拍拖都視對方為結婚對象的奶仔，直指擇偶最重要的條件是能夠與他「傾偈」：「歷任女友中最靚的一位，覺得她這麼漂亮我沒可能不喜歡的，但嘗試相處一個月發覺真的溝通不了，才覺悟『靚不是大晒』的，最重要是能夠相處。」

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化妝：Zomi Yim@Elite Makeup

髮型：Pak Man@Toni&Guy

服裝：MiniB store

場地：Sunday Party

記者：陳心怡