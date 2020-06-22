【齊心抗疫】HKTVmall x Kimberly-Clark捐50萬元抗疫包　惜食堂6月底派逾2400戶基層家庭

▲ Kimberly-Clark與HKTVmall合作，捐贈價值50萬港元的防疫物資。

抗疫5個多月，搓手液等防疫物資已成為市民的日常必需品。美國個人護理用品製造商金佰利（Kimberly-Clark）與本地網購公司HKTVmall合作，捐贈價值50萬港元的防疫物資，包括消毒搓手液、濕紙巾等，並在6月下旬透過惜食堂向逾2,400戶基層家庭派發抗疫包，協助低收入和有需要人士應付日常開支。

▲ 抗疫包會透過惜食堂，向逾2,400戶基層家庭派發。（梁偉榮攝）

自本港1月尾爆發疫情，防疫物資曾面對嚴重短缺，一度出現搶口罩、廁紙的情況。雖然疫情有所緩和，但防疫物資需求仍然殷切，物價上漲下，令基層人士難以長期負擔費用。有見及此，金佰利與HKTVmall在5月中開始策劃搜集防疫物資，包括數千瓶消毒搓手液、Kleenex濕紙巾和面紙、Scott抹手紙、Andrex衞生紙、1公斤裝食米、樽裝茶等作抗疫包，6月下旬至7月初透過惜食堂社區中心網絡和派發飯餐服務，按不同家庭的需要送上物資。

▲ 秦美恩表示，受惠者主要是居於深水埗及大角咀的基層家庭和獨居長者。（梁偉榮攝）

金佰利業務總監秦美恩表示，受惠者主要是居於深水埗及大角咀的基層家庭和獨居長者，對於他們來說，現時疫情反覆不定，又沒有足夠抗疫物資，受感染機會比一般人高，加上開始復工、復課需求仍然很大，希望為他們提供生活必需品，確保他們健康和安心。

HKTVmall董事總經理（購物及電子商貿）周慧晶則指，雖然疫情有所緩和，但有不少基層家庭居住於需共用廁所和廚房的劏房環境，希望提醒他們時刻保持警覺，經常保持個人衞生清潔。

▲ 周慧晶希望透過抗疫包，提醒基層家庭要時刻保持警覺。（梁偉榮攝）

問及會否把自家生產口罩加入抗疫包，周慧晶指，自家生產口罩比想像中難，起初產量比預期低，隨著時間產量有所上升，如果產量到達某一水平時，會考慮以各種不同方法幫助香港人。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙