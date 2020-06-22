【育兒心得】潛意識渴望子女比人優勝　父母迫1歲孩子學玩玩具應付幼稚園面試

▲ 父母不自覺被心魔軀使下逼孩子學習。（圖片︰i-stock）

孩子一歲多時，有朋友對我說︰「這時候要開始教他認顏色和形狀了。」我因着人家一句話，買了一台能放入不同顏色和形狀積木的玩具汽車給他，天天給他講這是黃色的三角形，那個紅色的是圓形，拉着他手教他塞進相應位置。朋友說，如此一來，孩子在報考幼稚園K1前，就可以喊得出那一塊是甚麼顏色、甚麼形狀。

最初一星期我很刻意地給兒子講解，像個賣力的sales，經常推介他玩這台積木車，即便他沒興趣。一般情況下，他都樂意陪我玩、聽我講。沒錯，他是陪我。但有一次，孩子終於厭倦了，把汽車從我的手推開，別過臉去。

那一刻我反問自己︰「我到底在幹甚麼？」說實話，我從沒打算為他報考名校，也沒有打算他在幼稚園面試有所表現，可是有時候仍會不自覺跌入陷阱，跌入主流意見，跌入「這個年紀應該學甚麼」這種調子中，然後神推鬼㧬催谷起孩子來。這種情況我稱之為「着魔」，一種潛意識渴望子女比人優勝的心魔。

這種心魔側重比較，過分着重外在目光，長遠使孩子變成透過外界認同肯定自己的人，並不健康。

我的「驅魔」方法是多跟另一半討論孩子的事，有時他會直接點醒我，有時是我在抽離陳述過程，看到當局者迷。

迷失時，不妨放空腦袋問問自己︰「孩子需要甚麼？」讓答案指引出最純粹的路向，不要被外間迷惑。

原文刊於《晴報》專欄「B經之路」，原題為「稱讚孩子4大學問」。

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撰文 : Audrey Ng 80後P牌媽咪