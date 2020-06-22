疑不滿新冠肺炎未封關旺角堵路　廚師認擾亂秩序判服務令

▲ 案件其中一名被告今日於西九龍裁判法院獲判160小時社會服務令。（經濟日報資料圖片）

今年2月初有人疑因不滿政府未有就新型肺炎疫情封關，發起於旺角堵路，經調查後14歲男生及27歲廚師被捕，兩人同被控1項在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪。涉案男生早前獲准以自簽守行為處理，廚師則認罪，今（22日）於西九龍裁判法院獲判160小時社會服務令，裁判官提醒被告不要低估社會服務令嚴重性。

涉案兩被告包括14歲男生及報稱廚師的被告李晨光（27歲），同被控項在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪。控罪指，兩人於2020年2月4日在旺角山東街及彌敦道交界作出擾亂秩序的行為，即將不同物品拋在道路上以堵塞交通。

辯方今求情指，感化報告指被告衝動下犯事及有悔意，承諾不再重犯，感化官建議判以中度社會服務令。裁判官判被告160小時社會服務令，並提醒被告不要低估社會服務令嚴重性，判罰等同監禁。

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記者：林欣樂