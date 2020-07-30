【錐心之痛】高材生女兒腦中風昏迷數月險死　醫生爸爸寫抗病日記陪女兒活出嶄新人生

▲ 獨生女突然腦中風昏迷險死，何仲平經歷人生最痛。

子女是父母心肝寶貝，發生任何意外，對父母來說都是錐心之痛。現年71歲的何仲平醫生，17年前經歷了一次人生最痛。2003年11月3日，是何醫生生日第二天，也是獨生愛女何恩怡（Lolitta）面臨生命考驗的日子。原本是名校高材生的Lolitta因腦中風突然昏迷，經歷兩次大型手術後逃出鬼門關，命運自此被改寫。

「這個女兒很乖，我沒有罵過她一句。」工作認真的何醫生，在家是溫柔慈父，現時每逢周末有空，會駕車載著行動不便的女兒走遍港九新界。大埔海濱公園、上水北區公園、屯門黃金海岸等，都留下了父女溫馨的足跡。

▲ Lolitta小時候會跟著爸爸步伐，父女檔一起四處遊歷。（受訪者提供）

Lolitta小時候已經跟著爸爸去行山、去水塘，諸如新娘潭、鹿頸。談起兒時遊玩所見所聞，Lolitta好像回到童年時，雀躍地自稱是爸爸的小跟班，邊走邊聽爸爸講解歷史，無形中也加深了她對歷史的興趣：

你知道爹地幾錫我嗎？以前他跟我一起去行山，去很多地方。我就是小跟班，跟著他一起去。之後我病了，行不到山，他特地為我去行公園，行山上上落落，太崎嶇，我跟不上。行公園應該可以，就去行公園。感動到我傻，你知嗎？我很易感動。

眼前說話艱難、每走一步看似很費力的Lolitta，17年前正準備大學考試，是一個品學兼優的好學生，命運卻開了一場玩笑。當日與其他無數個昨天一樣，她放學回家，在房中休息時，突然感到右眼疼痛，繼而失去知覺，昏迷抽筋，被送入伊利沙伯醫院兒科ICU急救。

▲ Lolitta中風前是一個品學兼優的好學生，曾獲選香港傑出學生。（受訪者提供）

何醫生收到消息，立即趕到醫院了解。經電腦掃瞄後，發現Lolitta整個腦內全是血，不肯定是血管或是癌腫瘤爆裂，需要馬上插喉輸氧，情況相當危急：

未做手術前，她的腦內全部都是血，同事說她生存率大概有5%。

情況危急，醫生即時做手術，從晚上11點至凌晨2點，將部分瘀血取出，減少因血液流出而加重的腦壓。大約清晨5點，Lolitta的瞳孔開始放大，不得已需再做手術取出所有血塊，但由於瘀血積聚之處集中在神經線位置，風險性大增，一場預計3個小時的手術，足足花多一倍時間來完成。

▲ Lolitta進行兩場大型手術後，成功逃離鬼門關卻陷入昏迷，甦醒無期。（受訪者提供）

被救回來後，何時甦醒就是最大關鍵。何醫生直言，當時情形並不樂觀，大家都有心理準備，女兒未必能醒過來。憶起意外發生那天早上，一切毫無預兆：

完全無徵兆，當天早上送她上學，她還很開心，下車時很有型地揹著書包，跟我說再見。

女兒出事前一天是何醫生的生日，他記得擅長針黹的Lolitta在他生日前數天很早起床，不知道在忙甚麼，他也沒有多加理會。直到生日當天，女兒掏出了一張繡上紅色心形圖案的心意布卡給他，他才知道，她想給他一個驚喜。

▲ Lolitta出事前一天，為爸爸送上親手縫製的心意卡。（林宇翔攝）

何醫生偶爾會拿出這張卡來看，他承認即使是身為醫生，也會有無力感，覺得無法幫助女兒。自從那天起，他開始寫筆記，紀錄每天狀況，幫助女兒重拾這段時間的記憶：

從那一天起寫筆記，讓她知道日後發生甚麼事。我們發現病情轉變得很快、很複雜，要紀錄她的情形。日日希望女兒快些醒過來，做每一件事，都是想女兒快些醒來。

▲ 何醫生和女兒感情深厚。 （林宇翔攝）

昏迷期間，Lolitta能自主呼吸，但要靠插胃喉輸送營養。直至2004年3月，她開始能輕微郁動，漸漸醒過來。從雙手有反應再到能進食，說一句話，足足用了數年時間。何醫生堅持用文字紀錄女兒康復的過程，未有一天停過寫日記，到現時記錄的都是家庭生活：

最緊要positive，不要當她不行，當她一定會醒過來。可能等幾個月，可能幾年。

雖然醒來後，身體機能大不如前，但何醫生只期盼Lolitta能一步步慢慢走自己的路：「首先希望她挽回生命，之後想她醒過來，能郁動，繼而想她能走路。一層一層，給自己目標。」

▲ 何醫生期盼Lolitta能一步步慢慢走自己的路。（林宇翔攝）

康復路漫長且艱辛，Lolitta卻不言苦，只因她相信爸爸媽媽一直陪伴在側，扶持自己。她記得父母經常攬著病榻上的自己，也記得父母每天都去醫院探望她，化成她抗病的決心，相關經歷請睇： 女拔高材生腦中風甦醒後如嬰兒 重新學習生活自理考上中大

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記者：陳昊淋