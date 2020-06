【學英文】疫情給許多人造成財務壓力　5月破產管理署收逾二千宗破產呈請（bankruptcy petition）

▲ Bankruptcy一字亦可以引伸指某重要的素質「徹底消失」,而這些素質是抽象的,不像金錢財產般具體。(圖片︰i-stock)

剛過去的5月,破產管理署一共收到多達2,079宗破產呈請(bankruptcy petition),相等於去年全年總數的44%。這場疫情給許多人造成財務壓力,而且我們不確定今年冬天疫情會否重來。

名詞bankruptcy指「破產」這種財務狀況,用於描述公司或個人均可。例如,Many companies and individuals are facing bankruptcy.(許多公司和個人都面臨破產。)The airline's bankruptcy stemmed from the COVID-19 pandemic and was considered unavoidable.(該航空公司的破產源於新冠肺炎疫情,被認為是無可避免的。)

Bankruptcy一字亦可以引伸指某重要的素質「徹底消失」,而這些素質是抽象的,不像金錢財產般具體。常用moral bankruptcy(道德淪亡)和intellectual bankruptcy(知識破產)。Intellectual bankruptcy即是不再真誠地參與辯論問題,而是依靠撒謊、歪曲。例如,The moral and intellectual bankruptcy of the mass media will directly affect the next generation.(大眾傳媒的道德和知識破產將直接影響下一代。)

不要字尾-cy,可以將名詞bankruptcy變成形容詞bankrupt。例句︰Many big and small businesses are going bankrupt.(許多大大小小的企業都快要破產了。)The Weinstein case shows how morally bankrupt Hollywood is.(溫斯坦案展示出荷里活有多道德淪亡。)

文章原刊於《晴報》專欄「WordDiscovery」。

撰文:Ally Dean's List級英文老師