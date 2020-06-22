  • 31°C
香港時間 : 2020622日 (一) 19:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【學英文】疫情給許多人造成財務壓力　5月破產管理署收逾二千宗破產呈請（bankruptcy petition）

教育 18:11 2020/06/22

分享：

熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

Bankruptcy一字亦可以引伸指某重要的素質「徹底消失」，而這些素質是抽象的，不像金錢財產般具體。（圖片︰i-stock）

剛過去的5月，破產管理署一共收到多達2,079宗破產呈請（bankruptcy petition），相等於去年全年總數的44%。這場疫情給許多人造成財務壓力，而且我們不確定今年冬天疫情會否重來。

名詞bankruptcy指「破產」這種財務狀況，用於描述公司或個人均可。例如，Many companies and individuals are facing bankruptcy.（許多公司和個人都面臨破產。）The airline's bankruptcy stemmed from the COVID-19 pandemic and was considered unavoidable.（該航空公司的破產源於新冠肺炎疫情，被認為是無可避免的。）

Bankruptcy一字亦可以引伸指某重要的素質「徹底消失」，而這些素質是抽象的，不像金錢財產般具體。常用moral bankruptcy（道德淪亡）和intellectual bankruptcy（知識破產）。Intellectual bankruptcy即是不再真誠地參與辯論問題，而是依靠撒謊、歪曲。例如，The moral and intellectual bankruptcy of the mass media will directly affect the next generation.（大眾傳媒的道德和知識破產將直接影響下一代。）

不要字尾-cy，可以將名詞bankruptcy變成形容詞bankrupt。例句︰Many big and small businesses are going bankrupt.（許多大大小小的企業都快要破產了。）The Weinstein case shows how morally bankrupt Hollywood is.（溫斯坦案展示出荷里活有多道德淪亡。）

文章原刊於《晴報》專欄「WordDiscovery」。

更多學英文報道，

【學英文】香港失業率創15年新高　有些人連下星期（next week）能否開工也說不定

【學英文】間中仍有本地確診個案　香港人自律（self-disciplined）堅持戴口罩

【學英文】認識「foreign」的多重意思　有「陌生的」「外來」之意

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

撰文：Ally Dean's List級英文老師 

小學 中小學教育 家庭教育 疫情 破產管理署

最高瀏覽

【夫妻關係】丈夫不爭氣懶上班難繳屋租　懷孕6個月妻大熱天挺巨肚騎車送外賣
17:58 2020/06/21
【夫妻關係】丈夫不爭氣懶上班難繳屋租　懷孕6個月妻大熱天挺巨肚騎車送外賣
【BB來了】王祖藍父親節宣布再做爸爸　李亞男騷孕肚報喜懷二寶
11:49 2020/06/21
【BB來了】王祖藍父親節宣布再做爸爸　李亞男騷孕肚報喜懷二寶
【新冠肺炎】家屬嫌病房太熱想開冷氣　拔除呼吸機電源疑似染疫患者當場喪命
12:28 2020/06/21
【新冠肺炎】家屬嫌病房太熱想開冷氣　拔除呼吸機電源疑似染疫患者當場喪命