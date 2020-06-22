垃圾徵費「胎死腹中」　5個環團聯合聲明：令廢物問題雪上加霜

▲ 五個環保團體包括綠色和平、綠惜地球、綠領行動、長春社、綠色力量於今(22日)共同表示對垃圾徵費「胎死腹中」極度失望。(經濟日報資料圖片)

立法會垃圾徵費條例草案委員會今日以7票贊成、4票反對，通過終止於本屆立法會任期內審議《2018年廢物處置(都市固體廢物收費)(修訂)條例草案》（下稱垃圾徵費）。五個環保團體包括綠色和平、綠惜地球、綠領行動、長春社、綠色力量於今(22日)共同表示對此極度失望，政府曾在2013年訂定「2022年將人均垃圾棄置量減至0.8公斤」的目標，但近五年的人均垃圾棄置量連年上升，回收率連年下降，未能通過垃圾徵費令本港廢物問題雪上加霜。

【垃圾收費】計劃胎死腹中政府感失望 指減廢回收工作不會就此停下來

年份 都市固體廢物人均棄置量 (公斤) 都市固體廢物回收率 (%) 2018 1.53 30 2017 1.45 32 2016 1.41 34 2015 1.39 35 2014 1.35 37 *環境局於2013年公布《香港資源循環藍圖2013 - 2022》所訂下的目標，在2022年或以前的都市固體廢物人均棄置量，減少至0.8公斤或以下，並以2017年人均棄置量減至1公斤或以下作為中期目標。

環保團體認為，雖然垃圾徵費「胎死腹中」，政府應把握餘下任期亡羊補牢，積極完善減廢配套，包括改善回收系統，以及推動源頭減廢的政策。這不但免去下屆政府官員新上任後繼續推行前朝政策的不確定因素，並藉此重建市民對垃圾徵費的信心，並爭取政黨的支持，增加下屆立法會通過議案的勝算。

【垃圾收費】立法會法案委員會通過終止審議 徵費終告胎死腹中

環保團體聯合提倡政府於今屆任期2022年完結前，實行多項工作，包括擴展「中央收膠」先導計劃，改善回收系統，該計劃務必由現時僅有的3區，擴展至全港18區，以擴闊回收範圍及完善配套，做好乾淨回收，以及推出堆填區禁令，禁止所有具回收價值的廢料送往堆填區，挽回公眾對回收系統的信心；積極推動源頭減廢政策，政府須加快落實飲品膠樽等即棄容器的生產者責任制、著手淘汰發泡膠等即棄餐具及包裝，以及盡快推行減少超市使用即棄包裝的政策，以減少大量即棄餐具、包裝垃圾。

環團又認為當局應重新提交草案，早日落實回收減廢政策，以重建市民信心後，政府應在下一個立法會會期開展後，盡快重推垃圾徵費草案，完善條例下宣傳、巡查及執法隊伍的編制，遏止居高不下的廢物增長。

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記者：洪芷晴