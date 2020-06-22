競委會發表反競爭行為的建議罰款政策　適用於違法的企業及行業協會

▲ 競爭事務委員會今天發表反競爭行為的建議罰款政策。（經濟日報資料圖片）

競爭事務委員會（競委會）今日（22日）發表反競爭行為的建議罰款政策，概述當有企業違反、或牽涉入違反《競爭條例》的第一或第二行為守則時，競委會在釐定向競爭事務審裁處建議的罰款水平時，所採用的4項步驟原則及計算方法，並適用於違法的企業及行業協會。

競委會表示，就不同案件釐定向審裁處建議的罰款水平時，一般會考慮案中違法行為的嚴重程度及有關罰款額能否發揮阻嚇作用，與《競爭條例》訂明的框架一致，競委會亦會建議向提供合作的企業作適當的罰款寬減，最終的罰款額乃由審裁處決定。

第一步：釐定基本款額

在釐定基本款額時，競委會將考慮以下因素：

與該企業在香港的違法行為相關的銷售值；

行為的嚴重程度；

違法行為持續的時間

第二步：按各項加重或減輕罰款的因素及其他因素作出調整

競委會將考慮以下因素，增加或減少基本款額：

加重罰款的因素，例如企業在違法行為中擔任領導角色，或有董事牽涉入有關行為；

減輕罰款的因素，例如企業只是有限度參與違法行為；

該公司過去曾否被裁定違反《競爭條例》；

有關行為引致的損失或損害（如有）；

能否發揮阻嚇作用；

就該個案而言，建議的數額是否公正及合乎比例。

第三步：採用法定罰款上限

按上述兩個步驟計算得出的數額如超出《競爭條例》的罰款上限（即業務實體在違法行發生期間的本地年度營業額的 10%，最長3 年），競委會將採用法定上限作為建

議罰款額，或以此數額因應第四步作出最後調整。

第四步：因合作而寬減

企業如與競委會合作，競委會將從以上計算所得的數額中作出寬減（如適用），作為最後的調整。

▲ 競委會行政總裁冼博崙。（經濟日報資料圖片）

競委會行政總裁冼博崙稱，從事反競爭行為的後果可以相當嚴重，審裁處較早前就一宗合謀案件作出的首宗罰款裁決，便是有力的例證，該案件10間被裁定違反《競爭條例》的公司中，7間須繳付《競爭條例》的罰款上限，而10間公司均須支付競委會的訟費。

競委會希望提高釐定建議罰款過程的透明度，連同會方的寬待及合作政策，構成一個完備的框架，讓從事合謀行為的企業能評估向競委會舉報及與其合作將可如何受惠，從而加強執法及增加阻嚇作用。

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記者：陳曉瑩