中電義工首用視像探訪　與逾200名老友記賀端午

▲ 老友記表現得十分開心。（中電提供圖片）

本周四（25日）是一年一度的端午節，為了讓一眾老友記感受端午節的濃厚氣氛，中電一眾義工首次透過視像方式，舉辦網上探訪活動，與超過200名老友記一同做運動、玩遊戲等。

▲ 中華電力企業發展總裁莊偉茵早前首次透過視像方式，網上探訪老友記。（中電提供圖片）

中華電力企業發展總裁莊偉茵（Quince）聯同一班中電義工，早前首次透過視像方式，舉辦5場「中電和您一起過節」網上探訪活動。活動共中超過200位老友記參與，與義工們一同做運動、玩遊戲，義工更為老友記表演唱歌。

▲ Quince與義工們一同與老友記做運動。（中電提供圖片）

Quince認為科技可保持人與人之間的連繫，

幸好現今科技發達，在疫情期間，利用科技透過網上平台，讓人與人之間繼續連繫，仲可以做義工服務！

▲ 中電義工Millian更與一家四口參加今次活動。（中電提供圖片）

當中，中電義工Millian更與一家四口參加今次的活動，包括他一名停課在家的女兒。他認為在疫情下，需要保持社交距離，而院舍的長者則更加需要慰問，活動更可讓女兒學會關懷社會上有需要人士。

▲ 老友記透過視會面與義工們見面。（中電提供圖片）

疫情之下，住在院舍的伍陶然伯伯不能外出，他表示很開心首次參加視像活動，透過屏幕可以即時看到義工們與他們一同玩遊戲，感到十分快樂。他更大讚義工好有心，疫情下都想辦法關心院舍的老友記。

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責任編輯：郭詩詩