【保就業計劃】養和醫院申領補貼宣布不向員工發花紅　集團高層管理人員減薪一成

▲ 養和表示，集團高層管理人員會減薪1成，今年不會向員工發放花紅。（經濟日報資料圖片）

首批申領「保就業」計劃的僱主名單今日已（22日）上載到網站，養和醫療集團暫獲最多補貼，達8,600萬元。養和表示，補貼會全數用於支付3,200名員工的工資，惟集團高層管理人員會減薪1成，今年不會向員工發放花紅。

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養和指，鑑於新冠肺炎疫情，自今年2月起養和的門診及住院業務受到重大影響，其中門診數字下跌50%，住院數字則下跌25%，包括本地病人，為維持醫院和各中心的服務運作及盡量避免裁員，集團早前向政府申請「保就業」計劃並已獲審批，受惠人數約3,200人，包括護士、輔助醫療職系及後勤員工等，補貼全數用於支付工資，目前員工數目與3月時一樣。

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養和稱，面對業務前所未有的不穩定性，為協助穩定財政狀況，集團高層管理人員會減薪1成，另外今年不會向員工發放花紅，集團將會繼續嚴格控制營運及資本開支，收緊現金流，應對挑戰；至於第二輪「保就業」計劃，集團會按需要提出申請。

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記者：陳曉瑩